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    Пожар в тюменской многоэтажке потушен

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    • Фото: Ильиных Юлия / ТАСС
    Пожар в тюменской многоэтажке потушен

    Пожар в тюменской многоэтажке потушен

    Пожар в тюменской многоэтажке потушен
  • Фото: Ильиных Юлия / ТАСС

    • Мощный пожар в жилом 9-этажном доме в Тюмени ликвидирован. Спасатели приступили к проливке здания.

    ГУ МЧС по Тюменской области: «Пожар ликвидирован, пожарные переходят к проливке конструкций».

    По данным спасателей, возгорание началось на четвертом этаже. Что стало причиной мощного пожара, пока не установлено, передает ТАСС.

    Огонь быстро охватил фасад здания и крышу. Из жилого дома эвакуировали 138 человек, из них 24 жильца были спасены сотрудниками МЧС.

    ГУ МЧС по Тюменской области: «Пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже. Причины возгорания еще уточняются».

    смотретьМощный пожар охватил 9-этажный дом в Тюмени
    Мощный пожар охватил 9-этажный дом в Тюмени
    В МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: Ткацкий проезд, 6. В тушении участвовали 82 человека, кроме того, задействовали 29 единиц техники. Для жильцов горевшей многоэтажки подготовили пункт временного размещения. Кроме того, чтобы люди могли согреться, к ним направили автобусы Тюменского автотранспортного предприятия. Температура воздуха в Тюмени вечером опустилось до минус 9 градусов.

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