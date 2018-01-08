Пожар в тюменской многоэтажке потушен

Мощный пожар в жилом
9-этажном доме в Тюмени ликвидирован. Спасатели приступили к проливке здания.
ГУ МЧС по Тюменской области: «Пожар ликвидирован, пожарные переходят к проливке конструкций».
По данным спасателей, возгорание началось на четвертом этаже. Что стало причиной мощного пожара, пока не установлено, передает ТАСС.
Огонь быстро охватил фасад здания и крышу. Из жилого дома эвакуировали 138 человек, из них 24 жильца были спасены сотрудниками МЧС.
ГУ МЧС по Тюменской области: «Пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже. Причины возгорания еще уточняются».
В МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: Ткацкий проезд, 6. В тушении участвовали 82 человека, кроме того, задействовали 29 единиц техники. Для жильцов горевшей многоэтажки подготовили пункт временного размещения. Кроме того, чтобы люди могли согреться, к ним направили автобусы Тюменского автотранспортного предприятия. Температура воздуха в Тюмени вечером опустилось до минус 9 градусов.
По данным спасателей, возгорание началось на четвертом этаже. Что стало причиной мощного пожара, пока не установлено, передает ТАСС.
Огонь быстро охватил фасад здания и крышу. Из жилого дома эвакуировали 138 человек, из них 24 жильца были спасены сотрудниками МЧС.
ГУ МЧС по Тюменской области: «Пожар возник в одной из квартир на четвертом этаже. Причины возгорания еще уточняются».
В МЧС уточнили, что пожар произошел по адресу: Ткацкий проезд, 6. В тушении участвовали 82 человека, кроме того, задействовали 29 единиц техники. Для жильцов горевшей многоэтажки подготовили пункт временного размещения. Кроме того, чтобы люди могли согреться, к ним направили автобусы Тюменского автотранспортного предприятия. Температура воздуха в Тюмени вечером опустилось до минус 9 градусов.
Комментарии