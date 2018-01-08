При пожаре в тюменской многоэтажке погиб один человек

В результате мощного пожара, который охватил
9-этажный жилой дом в Тюмени, погиб один человек и еще один пострадал.
После ликвидации крупного возгорания пожарные приступили к обходу квартир. В одной из них пожарные обнаружили тело погибшего.
ГУ МЧС по Тюменской области: «При обходе квартир обнаружили погибшего».
Еще один человек был доставлен в токсикологическое отделение областной клинической больницы №1 с отравлением продуктами горения.
После окончания проливки здания и проверки помещений спасатели примут решение, можно ли жильцам вернуться в квартиры, которые не были повреждены при пожаре. Между тем для жильцов горевшей девятиэтажки уже подготовили пункт временного размещения — им предоставят номера в гостинице «Колос».
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 15:41. Здание было охвачено пламенем — загорелся утеплитель на фасаде с первого по седьмой этаж. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Из дома эвакуировали 138 человек. В тушении участвовали десятки пожарных и почти 30 единиц техники.
ГУ МЧС по Тюменской области: «При обходе квартир обнаружили погибшего».
Еще один человек был доставлен в токсикологическое отделение областной клинической больницы №1 с отравлением продуктами горения.
После окончания проливки здания и проверки помещений спасатели примут решение, можно ли жильцам вернуться в квартиры, которые не были повреждены при пожаре. Между тем для жильцов горевшей девятиэтажки уже подготовили пункт временного размещения — им предоставят номера в гостинице «Колос».
Сигнал о пожаре поступил спасателям в 15:41. Здание было охвачено пламенем — загорелся утеплитель на фасаде с первого по седьмой этаж. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Из дома эвакуировали 138 человек. В тушении участвовали десятки пожарных и почти 30 единиц техники.
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