Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 16+
    •  

    При пожаре в тюменской многоэтажке погиб один человек

    1 комментарий
    • Фото: Ильиных Юлия / ТАСС
    При пожаре в тюменской многоэтажке погиб один человек

    При пожаре в тюменской многоэтажке погиб один человек

    При пожаре в тюменской многоэтажке погиб один человек
  • Фото: Ильиных Юлия / ТАСС

    • В результате мощного пожара, который охватил 9-этажный жилой дом в Тюмени, погиб один человек и еще один пострадал.

    После ликвидации крупного возгорания пожарные приступили к обходу квартир. В одной из них пожарные обнаружили тело погибшего.

    ГУ МЧС по Тюменской области: «При обходе квартир обнаружили погибшего».

    Еще один человек был доставлен в токсикологическое отделение областной клинической больницы №1 с отравлением продуктами горения.

    После окончания проливки здания и проверки помещений спасатели примут решение, можно ли жильцам вернуться в квартиры, которые не были повреждены при пожаре. Между тем для жильцов горевшей девятиэтажки уже подготовили пункт временного размещения — им предоставят номера в гостинице «Колос».

    смотретьМощный пожар охватил 9-этажный дом в Тюмени
    Мощный пожар охватил 9-этажный дом в Тюмени
    Сигнал о пожаре поступил спасателям в 15:41. Здание было охвачено пламенем — загорелся утеплитель на фасаде с первого по седьмой этаж. Общая площадь возгорания составила 1,5 тысячи кв. метров. Из дома эвакуировали 138 человек. В тушении участвовали десятки пожарных и почти 30 единиц техники.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru