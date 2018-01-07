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    СМИ: в Иране задержан экс-президент Махмуд Ахмадинежад

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин
    СМИ: в Иране задержан <nobr>экс-президент</nobr> Махмуд Ахмадинежад

    СМИ: в Иране задержан экс-президент Махмуд Ахмадинежад

    СМИ: в Иране задержан <nobr>экс-президент</nobr> Махмуд Ахмадинежад
  • Фото: РИА Новости, Алексей Дружинин

    • По сообщениям арабских СМИ, выходящих в Лондоне, в Иране задержан бывший президент Махмуд Ахмадинежад.

    По данным СМИ, он может быть помещен под домашний арест за поддержку и подстрекательство уличных протестов в Иране, которые вспыхнули перед Новым годом.

    Источники в Тегеране утверждают, что в конце декабря Махмуд Ахмадинежад выступил на митинге с критикой действующей власти. Он якобы заявил, что некоторые из нынешних лидеров игнорируют проблемы простых людей и ничего не знают об общественных реалиях. Также он обвинил правительство президента Хассана Рухани в бесхозяйственности и плохом управлении страной. Сообщается, что якобы именно эти слова Махмуда Ахмадинежада привели к его задержанию.

    Официально власти не подтвердили эту информацию, кроме того, политологи сомневаются в достоверности данных сообщений.

    Массовые протесты в Иране начались из-за недовольства населения экономической ситуацией в стране. Между тем в Тегеране официально заявили, что выступления против правительства сошли на нет. Тем временем США настояли на созыве экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Иране. В Москве это сочли посягательством на суверенитет страны.

    Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005-го по 2013 год. До того, как он занял высший государственный пост, Ахмадинежад был мэром Тегерана.

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