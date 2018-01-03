Стражи Исламской революции объявили об «окончании смуты» в Иране

Иранские СМИ цитируют слова командующего корпусом стражей Исламской революции Мохаммада Али Джафари, который объявил, что время смуты в Иране подошло к концу и демонстранты потерпели поражение.
«Смута в Иране закончилась, мятежники потерпели поражение» — заявил сегодня Командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Джафари. По данным генерала, «число протестующих в каждом из городов не превышало 1,5 тысячи человек, а по всему Ирану — 15 тысяч».
Сегодня во многих городах Ирана прошли многотысячные акции в поддержку правительства. Участники этих демонстраций осудили акты насилия и вандализма, сопровождавшие уличные протесты последних шести дней. Ближайшие соседи Ирана — Турция и Ирак — высказались против вмешательства во внутренние дела страны. Но Дональд Трамп и эту тему не оставил без комментариев. Все последние дни президент США заявляет о необходимости смены режима в Иране и вдохновляет иранцев на восстание.
В Конгрессе США заговорили о новых санкциях в отношении Тегерана, а постпред США в ООН объявила о намерении созвать экстренное совещание Совета безопасности.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мы видим, как угнетенный народ поднимается против диктатуры. Международное сообщество должно сыграть в этом свою роль. Свободы, записанные в Уставе ООН, подвергаются атаке в Иране. Десятки протестующих уже убиты, сотни арестованы. ООН не должна молчать, когда народ Ирана взывает о свободе».
Комментируя это заявление, представитель российского МИД Мария Захарова написала в Facebook, что Никки Хейли могла бы поделиться американским опытом разгона протестных акций. Например, рассказать, как в США подавили движение Occupy Wall Street и как зачищали Фергюссон. В то же время в американской прессе политологи пишут, что обвинения в адрес иранских властей нужны Трампу как повод, чтобы добиться отмены ядерной сделки с Тегераном.
Сегодня во многих городах Ирана прошли многотысячные акции в поддержку правительства. Участники этих демонстраций осудили акты насилия и вандализма, сопровождавшие уличные протесты последних шести дней. Ближайшие соседи Ирана — Турция и Ирак — высказались против вмешательства во внутренние дела страны. Но Дональд Трамп и эту тему не оставил без комментариев. Все последние дни президент США заявляет о необходимости смены режима в Иране и вдохновляет иранцев на восстание.
В Конгрессе США заговорили о новых санкциях в отношении Тегерана, а постпред США в ООН объявила о намерении созвать экстренное совещание Совета безопасности.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Мы видим, как угнетенный народ поднимается против диктатуры. Международное сообщество должно сыграть в этом свою роль. Свободы, записанные в Уставе ООН, подвергаются атаке в Иране. Десятки протестующих уже убиты, сотни арестованы. ООН не должна молчать, когда народ Ирана взывает о свободе».
Комментируя это заявление, представитель российского МИД Мария Захарова написала в Facebook, что Никки Хейли могла бы поделиться американским опытом разгона протестных акций. Например, рассказать, как в США подавили движение Occupy Wall Street и как зачищали Фергюссон. В то же время в американской прессе политологи пишут, что обвинения в адрес иранских властей нужны Трампу как повод, чтобы добиться отмены ядерной сделки с Тегераном.
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