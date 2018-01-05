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    Жители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера. Иран, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера

    Жители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера

    6 комментариев
    Жители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера

    Жители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера

    Жители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера

      Протесты против протестов: сегодня в Иране прошли новые массовые демонстрации в поддержку властей.

      После пятничной молитвы тысячи человек в разных городах промаршировали по улицам с национальными флагами и портретами президента и духовного лидера. Они скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги и осуждали тех, кто участвовал в недавних акциях протеста.

      Официальный Тегеран заявляет, что выступления против правительства уже сошли на нет.

      Между тем США настояли на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Иране. В Москве это расценивают как посягательство на суверенитет Ирана. По мнению российских дипломатов, Вашингтон ищет предлог, чтобы усилить давление на Тегеран и выйти из соглашения по иранской ядерной программе.

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