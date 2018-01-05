Жители Ирана вышли на митинги в поддержку президента и духовного лидера

Протесты против протестов: сегодня в Иране прошли новые массовые демонстрации в поддержку властей.
После пятничной молитвы тысячи человек в разных городах промаршировали по улицам с национальными флагами и портретами президента и духовного лидера. Они скандировали антиамериканские и антиизраильские лозунги и осуждали тех, кто участвовал в недавних акциях протеста.
Официальный Тегеран заявляет, что выступления против правительства уже сошли на нет.
Между тем США настояли на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Иране. В Москве это расценивают как посягательство на суверенитет Ирана. По мнению российских дипломатов, Вашингтон ищет предлог, чтобы усилить давление на Тегеран и выйти из соглашения по иранской ядерной программе.
Официальный Тегеран заявляет, что выступления против правительства уже сошли на нет.
Между тем США настояли на созыве экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Иране. В Москве это расценивают как посягательство на суверенитет Ирана. По мнению российских дипломатов, Вашингтон ищет предлог, чтобы усилить давление на Тегеран и выйти из соглашения по иранской ядерной программе.
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