ЦИК не разрешил владельцу стриптиз-клуба участвовать в президентских выборах

Владелец столичного
стриптиз-клуба Лаки Ли подал в ЦИК документы для участия в президентских выборах, но комиссия их не приняла.
ЦИК РФ в среду отказался принять документы для участия в президентских выборах главы Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК, в пакете были не все необходимые документы, так что заявка Ли может рассматриваться только как обычное обращение от гражданина.
Пресс-служба ЦИК РФ: «Документы, представленные Лаки Ли, не соответствуют требованиям федерального законодательства, в частности отсутствует нотариальное заверение группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата».
Продюсер, владелец одного из столичных стриптиз-клубов и глава Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли ранее объявил о намерении участвовать в выборах как самовыдвиженец. Собрание инициативной группы для поддержки его выдвижения состоялось 30 декабря. Сообщалось, что инициатором собрания выступил шоумен Никита Джигурда.
Избирательная кампания 2018 года уже запомнилась рекордным числом желающих участвовать в выборах. Центризбирком сообщал, что получил документы от 21 партии и 43 самовыдвиженцев.
Ранее ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет президенту РФ Владимиру Путину, который участвует в выборах как самовыдвиженец, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, выдвинутой от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак, кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому, бизнес-омбудсмену, председателю «Партии Роста» Борису Титову и ряду других кандидатов. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
Пресс-служба ЦИК РФ: «Документы, представленные Лаки Ли, не соответствуют требованиям федерального законодательства, в частности отсутствует нотариальное заверение группы, созданной в поддержку самовыдвижения кандидата».
Продюсер, владелец одного из столичных стриптиз-клубов и глава Ассоциации стриптиз-клубов России Лаки Ли ранее объявил о намерении участвовать в выборах как самовыдвиженец. Собрание инициативной группы для поддержки его выдвижения состоялось 30 декабря. Сообщалось, что инициатором собрания выступил шоумен Никита Джигурда.
Избирательная кампания 2018 года уже запомнилась рекордным числом желающих участвовать в выборах. Центризбирком сообщал, что получил документы от 21 партии и 43 самовыдвиженцев.
Ранее ЦИК разрешил открыть специальный избирательный счет президенту РФ Владимиру Путину, который участвует в выборах как самовыдвиженец, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, выдвинутой от «Гражданской инициативы» Ксении Собчак, кандидату от «Яблока» Григорию Явлинскому, бизнес-омбудсмену, председателю «Партии Роста» Борису Титову и ряду других кандидатов. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.
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