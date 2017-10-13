Оскорбленные стиптизерши дали откровенные показания в Арбитражном суде

Очень откровенные показания сегодня давали участники процесса, который начался в Арбитражном суде. Хозяин стриптиз-клуба обвинил работников интернет-ресурса в отсутствии толерантности и дискриминации за то, что они отказались размещать вакансию танцовщицы на пилоне. В рекрутинговом агентстве посчитали, что должность слишком интимная, а потому искать претенденток нужно в других местах.

Исполнительницы эротических танцев крайне возмутились и встали на защиту своей чести, достоинства и деловой репутации. Артистки шоу-балета и представители Ассоциации стриптиз-клубов России не на шутку оскорбились, когда крупный рекрутинговый портал отказался размещать их объявление о поиске новой сотрудницы в ночной бар и отнесли в суд иск.



К тому же требования к соискательнице были предельно прозрачными, уверяет креативный продюсер: владение несколькими видами танцев, актерское мастерство, общительность, харизма, про интим ни строчки не было, однако сотрудники интернет-портала, видимо, смогли прочитать, что называется, между строк и отказали в размещении объявление.



Танцовщицы утверждают, что заподозрить их в том, что банкет для клиента иногда продолжается, просто невозможно, ведь то, что они делают в ночи, иначе как искусством и не назовешь. И не важно, что официально стриптиз профессией до сих пор не признали. На защиту ночного заведения тут же встала Ассоциация стриптиз-клубов России. Ее президент говорит, что будет биться до конца, чтобы создать прецедент.



Лаки Ли, президент Ассоциации стриптиз-клубов России: «Сегодня оскорбляют артисток, завтра будут оскорблять сантехников, послезавтра — пекарей, булочников и так далее! До чего мы дойдем?»



Оскорбленные сотрудники эротического шоу до последнего ждали, что руководство портала если и не разместит объявление, то хотя бы принесет извинения. Но ждали напрасно. Истцы заявили, что денег им от обидчиков не надо, никакой выплаты моральной компенсации требовать не стали, сообщив, что их иск касается отношения и толерантности.