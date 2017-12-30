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    Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове. заложники, почта, Украина, Харьков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОсвобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове

    Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове

    2 комментария
    • Фото: facebook.com
    Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове

    Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове

    Освобожденный из заложников мальчик рассказал о захвате почты в Харькове
    • Фото: facebook.com

      • В ходе переговоров преступник согласился отпустить пятерых заложников — трех женщин и двоих детей. После освобождения мальчик по имени Андрей рассказал, что происходило в отделении почты.

      По словам ребенка, всего в здании почты находились семь человек. Как он утверждает, в настоящий момент в заложниках остается только один мужчина, пишет «Украинская правда».

      По словам ребенка, хотя нападавший высказывал угрозы привести в действие взрывчатку, он обещал заложникам их отпустить. При этом он был с ними вежлив, «все время предлагал кофе и чай».

      Андрей, освобожденный заложник: «Он на себя нацепил взрывчатку и говорил, что если полицейские не будут его слушать, то взорвет ее. Взрывчатка была в двух бутылках, в нее что-то положили, и там горела синяя лампочка».

      Мальчик вспомнил, что преступник все время просил его снимать и выкладывать фото в Сеть. Кроме того, нападавший заявил заложникам, что у него тяжелое заболевание — онкология.

      Андрей: «Он старый такой, еще говорил, что у него рак мозга».

      Неизвестный захватил здание почты возле торгового центра «„Рост“ в Харькове» сегодня днем. В полиции заявили, что он не выдвигал никаких требований. После переговоров преступник согласился отпустить женщин и детей. Точное число людей, которые остаются в здании вместе со злоумышленником, неизвестно. Ранее поступала информация, что в отделении находятся еще четверо заложников.

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