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    Пятерых заложников освободили из отделения почты в Харькове

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    • Фото: Yaroslav Minervin / facebook.com
    Пятерых заложников освободили из отделения почты в Харькове

    Пятерых заложников освободили из отделения почты в Харькове

    Пятерых заложников освободили из отделения почты в Харькове
  • Фото: Yaroslav Minervin / facebook.com

    • Три женщины и двое детей освобождены из здания почты в Харькове, которое захватил неизвестный.

    В ходе переговоров с мужчиной, который захватил здание почты в Харькове, удалось освободить пятерых заложников. Их вывели из здания в сопровождении медиков, пишет «Украинская правда». В полиции сообщили, что среди освобожденных — три женщины и двое детей в возрасте 11 и 13 лет. По данным правоохранителей, в заложниках остаются еще четыре человека.

    Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в свою очередь заявил, что Порошенко уже доложили об освобождении части заложников. Об этом он написал в своем Twitter.

    Святослав Цеголко: «Только что председатель СБУ доложил президенту об освобождении 5 заложников в Харькове. Это три женщины и двое детей».




    смотретьНеизвестный захватил заложников в здании почты в Харькове
    Неизвестный захватил заложников в здании почты в Харькове
    Тем временем из Киева в Харьков в связи с нападением на отделение почты направили дополнительные силы спецназа КОРД. Оцепленная вокруг почты территория находится под контролем снайперской группы. Напомним, неизвестный заявил, что у него есть оружие и взрывчатка, и угрожает применить их, но не выдвигает никаких требований.

    Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко высказал версию, что преступник пытался совершить ограбление почты. Но кто-то успел вызвать полицию. В результате преступник, который не смог спокойно покинуть отделение, решил взять находившихся там девятерых человек в заложники. Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

    Антон Геращенко: «Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным, и принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники».

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