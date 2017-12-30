В здании почты в Харькове находятся 11 заложников, в том числе двое детей

Стало известно число людей, находящихся в заложниках в здании почты в Харькове.
По данным нацполиции, неизвестный захватил 11 заложников — девять взрослых и двое детей, передает ТАСС. В полиции не исключают, что происшествие в отделении почты может быть ограблением.
На место прибыли не только стражи порядка, но также медики, пожарные и взрывотехники. Как заявил начальник харьковской полиции Олег Бех, злоумышленник вышел на связь по телефонам посетителей почты, но не озвучил никаких условий. По словам Беха, злоумышленник ведет себя спокойно.
Олег Бех: «Мы знаем, что он забаррикадировался, никаких условий от него пока нет, мы их не понимаем».
Напомним, нападению подверглось почтовое отделение на улице Шевченко возле ТЦ «Рост». Неизвестный, захвативший заложников, заявил, что у него есть взрывчатка и оружие и он готов их применить.
На место прибыли не только стражи порядка, но также медики, пожарные и взрывотехники. Как заявил начальник харьковской полиции Олег Бех, злоумышленник вышел на связь по телефонам посетителей почты, но не озвучил никаких условий. По словам Беха, злоумышленник ведет себя спокойно.
Олег Бех: «Мы знаем, что он забаррикадировался, никаких условий от него пока нет, мы их не понимаем».
Напомним, нападению подверглось почтовое отделение на улице Шевченко возле ТЦ «Рост». Неизвестный, захвативший заложников, заявил, что у него есть взрывчатка и оружие и он готов их применить.
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