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    В здании почты в Харькове находятся 11 заложников, в том числе двое детей

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    • Фото: Yaroslav Minervin / facebook.com
    В здании почты в Харькове находятся 11 заложников, в том числе двое детей

    В здании почты в Харькове находятся 11 заложников, в том числе двое детей

    В здании почты в Харькове находятся 11 заложников, в том числе двое детей
  • Фото: Yaroslav Minervin / facebook.com

    • Стало известно число людей, находящихся в заложниках в здании почты в Харькове.

    По данным нацполиции, неизвестный захватил 11 заложников — девять взрослых и двое детей, передает ТАСС. В полиции не исключают, что происшествие в отделении почты может быть ограблением.

    На место прибыли не только стражи порядка, но также медики, пожарные и взрывотехники. Как заявил начальник харьковской полиции Олег Бех, злоумышленник вышел на связь по телефонам посетителей почты, но не озвучил никаких условий. По словам Беха, злоумышленник ведет себя спокойно.

    Олег Бех: «Мы знаем, что он забаррикадировался, никаких условий от него пока нет, мы их не понимаем».

    смотретьНеизвестный захватил заложников в здании почты в Харькове
    Неизвестный захватил заложников в здании почты в Харькове
    Напомним, нападению подверглось почтовое отделение на улице Шевченко возле ТЦ «Рост». Неизвестный, захвативший заложников, заявил, что у него есть взрывчатка и оружие и он готов их применить.

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