Неизвестный захватил заложников в здании почты в Харькове

В нацполиции Украины сообщили, что неизвестный мужчина, угрожая применить взрывчатку, захватил заложников в Харькове.
Захват заложников произошел в здании почты на улице Шевченко в Харькове. Неизвестный заявил, что у него есть взрывчатка и он готов ее подорвать. Пока никаких требований от него не поступало, пишет «Украинская правда».
Ярослав Тракало, спикер нацполиции Украины: «По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно».
Полиция установила, что в здании находятся люди, но точное число заложников неизвестно. Территория возле почты оцеплена. На месте находятся около 20 патрульных полицейских машин, также прибыли пожарные, взрывотехники и скорая помощь.
Ярослав Тракало, спикер нацполиции Украины: «По предварительной информации, мужчина в помещении „Укрпочты“ сообщил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить. По состоянию на 15:20 о требованиях ничего не известно».
Полиция установила, что в здании находятся люди, но точное число заложников неизвестно. Территория возле почты оцеплена. На месте находятся около 20 патрульных полицейских машин, также прибыли пожарные, взрывотехники и скорая помощь.
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