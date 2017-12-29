Москвичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе

Большое путешествие Деда Мороза вместе с НТВ завершается. Это значит, что Новый год уже совсем близко.
Позади десятки городов, встречи с их жителями на площадях, поездки в детские дома и в семьи, пережившие в этом году не самые счастливые дни. В путешествии новогоднему волшебнику с удовольствием помогали корреспонденты и ведущие НТВ.
Доброго волшебника встречали на Белорусском вокзале. В этом году Дед Мороз проехал 20 тысяч километров и посетил 29 российских городов. Добрыми делами и заботливым участием в судьбе особенных детей, многодетных и малообеспеченных семей Дед Мороз растопил десятки тысяч взрослых сердец. Волшебник исполнял даже самые невероятные желания детей: прогулки на вертолете, путешествия в театральное закулисье, мастер-классы по рисованию мультфильмов.
Сегодня Дед Мороз участвует в фестивале «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Конечно, Дед Мороз прочитал каждое письмо, присланное на свой адрес dedmoroz@ntv.ru, и в своем путешествии по Москве волшебник не забыл никого. Не передать словами, сколько радости было в глазах ребят из Свято-Софийского социального дома и учеников Новомосковского областного центра образования, которые Дед Мороз сегодня посетил.
Кульминацией «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет вечерний предновогодний эфир «Супер Новый Год» 31 декабря на нашем канале. На самую волшебную ночь года дедушка припас множество чудес и подарков.
Генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с Дедом Морозом и командой НТВ исполняли мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в гости к которым приезжал Дедушка, получили в подарок лотерейные билеты — шанс испытать удачу в новогоднем розыгрыше от «Русского лото» — «Новогодний миллиард»: НТВ покажет его в прямом эфире 1 января. Инфопартнерами проекта выступили «Дорожное радио» и газета «Аргументы и факты».
Доброго волшебника встречали на Белорусском вокзале. В этом году Дед Мороз проехал 20 тысяч километров и посетил 29 российских городов. Добрыми делами и заботливым участием в судьбе особенных детей, многодетных и малообеспеченных семей Дед Мороз растопил десятки тысяч взрослых сердец. Волшебник исполнял даже самые невероятные желания детей: прогулки на вертолете, путешествия в театральное закулисье, мастер-классы по рисованию мультфильмов.
Сегодня Дед Мороз участвует в фестивале «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Конечно, Дед Мороз прочитал каждое письмо, присланное на свой адрес dedmoroz@ntv.ru, и в своем путешествии по Москве волшебник не забыл никого. Не передать словами, сколько радости было в глазах ребят из Свято-Софийского социального дома и учеников Новомосковского областного центра образования, которые Дед Мороз сегодня посетил.
Кульминацией «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет вечерний предновогодний эфир «Супер Новый Год» 31 декабря на нашем канале. На самую волшебную ночь года дедушка припас множество чудес и подарков.
Генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с Дедом Морозом и командой НТВ исполняли мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в гости к которым приезжал Дедушка, получили в подарок лотерейные билеты — шанс испытать удачу в новогоднем розыгрыше от «Русского лото» — «Новогодний миллиард»: НТВ покажет его в прямом эфире 1 января. Инфопартнерами проекта выступили «Дорожное радио» и газета «Аргументы и факты».
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