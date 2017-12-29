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    Москвичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе. Дед Мороз, Москва, Новый год, НТВ, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе

    Москвичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе

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    Москвичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе

    Москвичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе

    Москвичи встретили Деда Мороза «в кругу семьи» на Поклонной горе

      Большое путешествие Деда Мороза вместе с НТВ завершается. Это значит, что Новый год уже совсем близко.

      Позади десятки городов, встречи с их жителями на площадях, поездки в детские дома и в семьи, пережившие в этом году не самые счастливые дни. В путешествии новогоднему волшебнику с удовольствием помогали корреспонденты и ведущие НТВ.

      Доброго волшебника встречали на Белорусском вокзале. В этом году Дед Мороз проехал 20 тысяч километров и посетил 29 российских городов. Добрыми делами и заботливым участием в судьбе особенных детей, многодетных и малообеспеченных семей Дед Мороз растопил десятки тысяч взрослых сердец. Волшебник исполнял даже самые невероятные желания детей: прогулки на вертолете, путешествия в театральное закулисье, мастер-классы по рисованию мультфильмов.

      Сегодня Дед Мороз участвует в фестивале «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе, передает корреспондент НТВ Алексей Прокин.

      Конечно, Дед Мороз прочитал каждое письмо, присланное на свой адрес dedmoroz@ntv.ru, и в своем путешествии по Москве волшебник не забыл никого. Не передать словами, сколько радости было в глазах ребят из Свято-Софийского социального дома и учеников Новомосковского областного центра образования, которые Дед Мороз сегодня посетил.

      Кульминацией «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет вечерний предновогодний эфир «Супер Новый Год» 31 декабря на нашем канале. На самую волшебную ночь года дедушка припас множество чудес и подарков.

      Генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с Дедом Морозом и командой НТВ исполняли мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в гости к которым приезжал Дедушка, получили в подарок лотерейные билеты — шанс испытать удачу в новогоднем розыгрыше от «Русского лото» — «Новогодний миллиард»: НТВ покажет его в прямом эфире 1 января. Инфопартнерами проекта выступили «Дорожное радио» и газета «Аргументы и факты».

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