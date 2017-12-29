В «Новогоднем миллиарде» на НТВ разыграют 2 млрд рублей

Наступающий 2018 год начнется с беспрецедентного события: 1 января в эфире телеканала НТВ будет разыграно более 2 миллиардов рублей. Миллионы россиян станут победителями и смогут воплотить свои мечты в реальность.
Примечательно, что вся сумма будет разыграна без остатка. Джекпот будет разыгран на 15-м ходу или распределен между всеми победителями тиража. Игра будет идти до 88-го хода. Каждый второй билет — выигрышный. Шанс на победу есть у каждого.
Напомним, буквально месяц назад счастливой обладательницей суперприза от «Русского лото» в размере 506 миллионов рублей стала жительница Воронежской области, 63-летняя Наталья Власова. Выигрышный билет женщина приобрела в отделении «Почты России». Розыгрыш проходил в прямом эфире программы «У нас выигрывают» на НТВ. Всем участникам лотерей Наталья Петровна от всей души пожелала обязательно верить в свою удачу.
В ходе прошлогоднего новогоднего тиража, также в эфире НТВ, было разыграно более 1,3 миллиарда рублей. Обладателями денежных призов стали более 7 миллионов наших соотечественников. Ожидается, что данный показатель серьезно увеличится во время грядущего тиража «Русского лото», а количество победителей превысит 15 миллионов участников.
Новогодний тираж «Русского лото» состоится 1 января 2018 года в 20:00 в прямом эфире НТВ.
Напомним, буквально месяц назад счастливой обладательницей суперприза от «Русского лото» в размере 506 миллионов рублей стала жительница Воронежской области, 63-летняя Наталья Власова. Выигрышный билет женщина приобрела в отделении «Почты России». Розыгрыш проходил в прямом эфире программы «У нас выигрывают» на НТВ. Всем участникам лотерей Наталья Петровна от всей души пожелала обязательно верить в свою удачу.
В ходе прошлогоднего новогоднего тиража, также в эфире НТВ, было разыграно более 1,3 миллиарда рублей. Обладателями денежных призов стали более 7 миллионов наших соотечественников. Ожидается, что данный показатель серьезно увеличится во время грядущего тиража «Русского лото», а количество победителей превысит 15 миллионов участников.
Новогодний тираж «Русского лото» состоится 1 января 2018 года в 20:00 в прямом эфире НТВ.
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