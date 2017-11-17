Рекордные полмиллиарда выиграли воронежская пенсионерка и ее дочь

Обладательницы рекордного выигрыша в 506 миллионов рублей приехали в офис «Столото» и рассказали, на что потратят деньги.
Сегодня две жительницы Воронежской области привыкают к очень непривычной для себя роли миллионерш. Обычная пенсионерка и ее дочь — госслужащая с небольшой зарплатой — разбогатели в один момент: выиграли в лотерею полмиллиарда рублей. Это рекорд. Как будут выплачивать эти деньги и на что обладательницы капитала собираются его потратить, узнал корреспондент НТВ Сергей Сыркин.
Их несколько недель искала вся страна. А они, даже приехав в столицу, не торопились показаться на глаза. Еще день бродили с тяжелыми мыслями: что теперь делать с такими деньгами?!
Пятьсот шесть миллионов рублей — такую сумму разыгрывали не впервые, но впервые она целиком досталась одному человеку. Выигрышный билет Наталья Петровна везла из Воронежской области в самом укромном кармане своей дамской сумочки. «Русское лото» — в их семье традиция. Лучший подарок на все праздники.
Наталья Петровна давно на пенсии. Отработав много лет в страховой компании, все, что получила — деревянный дом. Дочь Наташа — магистр биологических наук, но работает секретарем в суде за 11 тысяч рублей. В их семье привыкли довольствоваться малым. О многом — не мечтают.
Наталья Власова: «Я мечтала детям помочь. Очень мечтала. Смотрю, сейчас так тяжело жить. Сейчас я надеюсь, что эта мечта сбудется. Детям и внукам. У меня и племянники очень тяжело живут. Дом разваливается, ремонт надо делать. Много проблем».
Часть денег победители собираются отправить на благотворительность — безусловный пункт в их планах. Помочь есть кому. Осталось получить деньги. Согласно процедуре, месяц займет экспертиза билета. На банковский счет выигрыш начнет поступать траншами уже в новом году.
«У нас выигрывают!» — значится в воскресной программе НТВ. Теперь еще несколько человек знают, что это не рекламный ход.
Их несколько недель искала вся страна. А они, даже приехав в столицу, не торопились показаться на глаза. Еще день бродили с тяжелыми мыслями: что теперь делать с такими деньгами?!
Пятьсот шесть миллионов рублей — такую сумму разыгрывали не впервые, но впервые она целиком досталась одному человеку. Выигрышный билет Наталья Петровна везла из Воронежской области в самом укромном кармане своей дамской сумочки. «Русское лото» — в их семье традиция. Лучший подарок на все праздники.
Наталья Петровна давно на пенсии. Отработав много лет в страховой компании, все, что получила — деревянный дом. Дочь Наташа — магистр биологических наук, но работает секретарем в суде за 11 тысяч рублей. В их семье привыкли довольствоваться малым. О многом — не мечтают.
Наталья Власова: «Я мечтала детям помочь. Очень мечтала. Смотрю, сейчас так тяжело жить. Сейчас я надеюсь, что эта мечта сбудется. Детям и внукам. У меня и племянники очень тяжело живут. Дом разваливается, ремонт надо делать. Много проблем».
Часть денег победители собираются отправить на благотворительность — безусловный пункт в их планах. Помочь есть кому. Осталось получить деньги. Согласно процедуре, месяц займет экспертиза билета. На банковский счет выигрыш начнет поступать траншами уже в новом году.
«У нас выигрывают!» — значится в воскресной программе НТВ. Теперь еще несколько человек знают, что это не рекламный ход.
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