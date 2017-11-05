Россиянин выиграл в лотерею рекордные 506 миллионов рублей

Жителю Воронежской области достался рекордный выигрыш за всю историю российских лотерей.
Джекпот «Русского лото» в 506 миллионов выпал в эфире программы «У нас выигрывают» на телеканале НТВ. Имя счастливчика не разглашается.
Ранее самым крупным в нашей стране был приз в 365 миллионов рублей. Его выиграли в лотерее в конце мая. Рекорд не продержался и полугода.
Ранее самым крупным в нашей стране был приз в 365 миллионов рублей. Его выиграли в лотерее в конце мая. Рекорд не продержался и полугода.
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