Большое «Путешествие Деда Мороза с НТВ» по России завершится в Москве

29 декабря российский зимний волшебник и большая команда телеканала прибывают в Москву — финальную точку грандиозного «Путешествия Деда Мороза с НТВ».
В этом году тур получился особенно масштабным: от Владивостока до Калининграда главный зимний волшебник и его помощники провели добрую социально-значимую акцию, цель которой — помочь детям, оставшимся без попечения родителей, ребятам с особенностями развития и здоровья, а также взрослым, которые верят в чудеса, несмотря на жизненные трудности.
Позади остались 28 городов по всей России, а это 20 000 км пути, 95 детских социальных учреждений, 95 многодетных и малообеспеченных семей, а также миллионы россиян, которым в предновогодний период российский Дед Мороз из Великого Устюга и НТВ успели подарить праздник.
В столице у Дедушки Мороза и НТВ тоже немало важных дел. Его ожидают встреча с воспитанниками Свято-Софийского социального дома и учениками Новомосковского областного центра образования, исполнение заветных желаний москвичей, которые написали дедушке искренние письма на адрес dedmoroz@ntv.ru, а также большой праздник 29 декабря в рамках новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе и 30 декабря в «Центральном детском магазине».
Кульминацией «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет вечерний предновогодний эфир «Супер Новый Год» 31 декабря на НТВ. На самую волшебную ночь года дедушка припас множество подарков и пообещал исполнить искренние мечты детей и взрослых.
Одно из желаний, которое дедушка успеет исполнить до боя курантов, он прочитал в удивительном письме от 9-летнего Матвея из Красноярска. Мальчик попросил о самом главном — встретить Новый год в кругу семьи. Дело в том, что его мама и папа недавно подали заявку на усыновление троих детей, и теперь они с нетерпением ждут, что Даша, Егор и Ира станут частью их большой и дружной семьи. Конечно, такое желание Дед Мороз не мог оставить без внимания и приложил свои волшебные силы к тому, чтобы Новый 2018 год они встречали все вместе.
И еще много добрых историй со счастливым финалом случится в новогоднюю ночь в программе «Супер Новый год». Телезрители станут свидетелями настоящих чудес 31 декабря с 22:00 только на телеканале НТВ.
За путешествием Деда Мороза можно следить в специальных рубриках программ НТВ «Деловое утро» и «Сегодня», а также на сайте НТВ.Ru.
Позади остались 28 городов по всей России, а это 20 000 км пути, 95 детских социальных учреждений, 95 многодетных и малообеспеченных семей, а также миллионы россиян, которым в предновогодний период российский Дед Мороз из Великого Устюга и НТВ успели подарить праздник.
В столице у Дедушки Мороза и НТВ тоже немало важных дел. Его ожидают встреча с воспитанниками Свято-Софийского социального дома и учениками Новомосковского областного центра образования, исполнение заветных желаний москвичей, которые написали дедушке искренние письма на адрес dedmoroz@ntv.ru, а также большой праздник 29 декабря в рамках новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе и 30 декабря в «Центральном детском магазине».
Кульминацией «Путешествия Деда Мороза с НТВ» станет вечерний предновогодний эфир «Супер Новый Год» 31 декабря на НТВ. На самую волшебную ночь года дедушка припас множество подарков и пообещал исполнить искренние мечты детей и взрослых.
Одно из желаний, которое дедушка успеет исполнить до боя курантов, он прочитал в удивительном письме от 9-летнего Матвея из Красноярска. Мальчик попросил о самом главном — встретить Новый год в кругу семьи. Дело в том, что его мама и папа недавно подали заявку на усыновление троих детей, и теперь они с нетерпением ждут, что Даша, Егор и Ира станут частью их большой и дружной семьи. Конечно, такое желание Дед Мороз не мог оставить без внимания и приложил свои волшебные силы к тому, чтобы Новый 2018 год они встречали все вместе.
И еще много добрых историй со счастливым финалом случится в новогоднюю ночь в программе «Супер Новый год». Телезрители станут свидетелями настоящих чудес 31 декабря с 22:00 только на телеканале НТВ.
За путешествием Деда Мороза можно следить в специальных рубриках программ НТВ «Деловое утро» и «Сегодня», а также на сайте НТВ.Ru.
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