Дед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков. Дед Мороз, Москва, НТВ, Новый год, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков

Дед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков

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Дед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков

Дед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков

Дед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков

    Сегодня, 29 декабря, Российский Дед Мороз и большая команда телеканала прибыли в Москву — финальную точку грандиозного «Путешествия Деда Мороза с НТВ».

    В этом году тур получился особенно масштабным: 29 городов по всей России — от Владивостока до Калининграда, 20 тысяч км пути, более 100 детских социальных учреждений, 95 многодетных и малообеспеченных семей, а также миллионы россиян, которым в предновогодний период Российский Дед Мороз из Великого Устюга и НТВ успели подарить праздник и 100 тонн подарков.

    Помочь детям с особенностями развития и здоровья — одна из основных целей путешествия. В этом году более 100 особенных ребят получили от Дедушки Мороза подарки, которые помогут им чувствовать себя лучше в наступающем году: специальное оборудование для реабилитации, развивающие игры и медикаменты. Также, объединив усилия вместе с фондом «АиФ. Доброе сердце», акция оказала ощутимую помощь шести детям с тяжелыми диагнозами.

    Для юных спортсменов — воспитанников детских домов и школ-интернатов — акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» организовала 1700 персональных подарков: это новая спортивная форма, футбольные мячи, хоккейные клюшки, лыжи, коньки, и все, что необходимо подрастающему золотому резерву страны. Творческих ребят, увлеченных рисованием, танцами, музыкой и рукоделием, оказалось не меньше: более 1500 подарков привез Дедушка ребятам, оставшимся без попечения родителей.

    В этом году Дед Мороз и НТВ выполнили множество необычных новогодних желаний: полет на вертолете (г. Воронеж), путешествие в театральное закулисье (г. Тюмень), мастер-класс по рисованию мультфильмов (г. Барнаул), возможность поработать кинологом (г. Саратов) и журналистом (г. Владивосток), и даже корову по кличке Ночка подарили замечательной семье из города Кемерово. Благодаря партнерам акции — фильму «Ёлки Новые» — многодетная семья из Новосибирска получила автомобиль, а семья из Перми — новую печку, и теперь зимние холода их дому не страшны. Партнер акции ОАО «РЖД» исполнил мечту маленькой балерины из Барнаула. Девочка впервые самостоятельно написала письмо Дедушке Морозу и ее желание стало явью: поездом «Барнаул — Санкт-Петербург» вместе с мамой она очутилась в Северной столице и побывала в Мариинском театре на легендарной балетной постановке «Лебединое озеро».

    За два дня до Нового года Дедушка Мороз успеет порадовать подарками детей и взрослых в столице. В Москве главного зимнего волшебника ждут воспитанники Свято-Софийского социального дома и ученики Новомосковского областного центра образования; а также семьи, которые написали искренние письма на адрес dedmoroz@ntv.ru. Для всех москвичей и гостей города 29 декабря в рамках новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе состоится большой праздник, начнется который в 19:00. А 30 декабря в «Центральном Детском Магазине» с 12:00 до 17:00 Дедушка встретится с авторами писем и подарит всем посетителям магазина путешествие в сказку — праздничный концерт, который вернет в детство взрослых и порадует малышей.

    Проследовать по грандиозному маршруту Деда Мороза можно на сайте ntv.ru, в специальном разделе «Путешествие Деда Мороза с НТВ».

    Генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с Дедом Морозом и командой НТВ исполняли мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в гости к которым приезжал Дедушка, получили в подарок лотерейные билеты — шанс испытать удачу в новогоднем розыгрыше от «Русского лото» — «Новогодний миллиард», в прямом эфире 1 января на НТВ. Инфопартнерами проекта выступили «Дорожное радио» и газета «Аргументы и факты».



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