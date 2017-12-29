Дед Мороз перед Новым годом раздал 100 тонн подарков

Сегодня, 29 декабря, Российский Дед Мороз и большая команда телеканала прибыли в Москву — финальную точку грандиозного «Путешествия Деда Мороза с НТВ».
В этом году тур получился особенно масштабным: 29 городов по всей России — от Владивостока до Калининграда, 20 тысяч км пути, более 100 детских социальных учреждений, 95 многодетных и малообеспеченных семей, а также миллионы россиян, которым в предновогодний период Российский Дед Мороз из Великого Устюга и НТВ успели подарить праздник и 100 тонн подарков.
Помочь детям с особенностями развития и здоровья — одна из основных целей путешествия. В этом году более 100 особенных ребят получили от Дедушки Мороза подарки, которые помогут им чувствовать себя лучше в наступающем году: специальное оборудование для реабилитации, развивающие игры и медикаменты. Также, объединив усилия вместе с фондом «АиФ. Доброе сердце», акция оказала ощутимую помощь шести детям с тяжелыми диагнозами.
Для юных спортсменов — воспитанников детских домов и школ-интернатов — акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» организовала 1700 персональных подарков: это новая спортивная форма, футбольные мячи, хоккейные клюшки, лыжи, коньки, и все, что необходимо подрастающему золотому резерву страны. Творческих ребят, увлеченных рисованием, танцами, музыкой и рукоделием, оказалось не меньше: более 1500 подарков привез Дедушка ребятам, оставшимся без попечения родителей.
В этом году Дед Мороз и НТВ выполнили множество необычных новогодних желаний: полет на вертолете (г. Воронеж), путешествие в театральное закулисье (г. Тюмень), мастер-класс по рисованию мультфильмов (г. Барнаул), возможность поработать кинологом (г. Саратов) и журналистом (г. Владивосток), и даже корову по кличке Ночка подарили замечательной семье из города Кемерово. Благодаря партнерам акции — фильму «Ёлки Новые» — многодетная семья из Новосибирска получила автомобиль, а семья из Перми — новую печку, и теперь зимние холода их дому не страшны. Партнер акции ОАО «РЖД» исполнил мечту маленькой балерины из Барнаула. Девочка впервые самостоятельно написала письмо Дедушке Морозу и ее желание стало явью: поездом «Барнаул — Санкт-Петербург» вместе с мамой она очутилась в Северной столице и побывала в Мариинском театре на легендарной балетной постановке «Лебединое озеро».
За два дня до Нового года Дедушка Мороз успеет порадовать подарками детей и взрослых в столице. В Москве главного зимнего волшебника ждут воспитанники Свято-Софийского социального дома и ученики Новомосковского областного центра образования; а также семьи, которые написали искренние письма на адрес dedmoroz@ntv.ru. Для всех москвичей и гостей города 29 декабря в рамках новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе состоится большой праздник, начнется который в 19:00. А 30 декабря в «Центральном Детском Магазине» с 12:00 до 17:00 Дедушка встретится с авторами писем и подарит всем посетителям магазина путешествие в сказку — праздничный концерт, который вернет в детство взрослых и порадует малышей.
Проследовать по грандиозному маршруту Деда Мороза можно на сайте ntv.ru, в специальном разделе «Путешествие Деда Мороза с НТВ».
Генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с Дедом Морозом и командой НТВ исполняли мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в гости к которым приезжал Дедушка, получили в подарок лотерейные билеты — шанс испытать удачу в новогоднем розыгрыше от «Русского лото» — «Новогодний миллиард», в прямом эфире 1 января на НТВ. Инфопартнерами проекта выступили «Дорожное радио» и газета «Аргументы и факты».
Помочь детям с особенностями развития и здоровья — одна из основных целей путешествия. В этом году более 100 особенных ребят получили от Дедушки Мороза подарки, которые помогут им чувствовать себя лучше в наступающем году: специальное оборудование для реабилитации, развивающие игры и медикаменты. Также, объединив усилия вместе с фондом «АиФ. Доброе сердце», акция оказала ощутимую помощь шести детям с тяжелыми диагнозами.
Для юных спортсменов — воспитанников детских домов и школ-интернатов — акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» организовала 1700 персональных подарков: это новая спортивная форма, футбольные мячи, хоккейные клюшки, лыжи, коньки, и все, что необходимо подрастающему золотому резерву страны. Творческих ребят, увлеченных рисованием, танцами, музыкой и рукоделием, оказалось не меньше: более 1500 подарков привез Дедушка ребятам, оставшимся без попечения родителей.
В этом году Дед Мороз и НТВ выполнили множество необычных новогодних желаний: полет на вертолете (г. Воронеж), путешествие в театральное закулисье (г. Тюмень), мастер-класс по рисованию мультфильмов (г. Барнаул), возможность поработать кинологом (г. Саратов) и журналистом (г. Владивосток), и даже корову по кличке Ночка подарили замечательной семье из города Кемерово. Благодаря партнерам акции — фильму «Ёлки Новые» — многодетная семья из Новосибирска получила автомобиль, а семья из Перми — новую печку, и теперь зимние холода их дому не страшны. Партнер акции ОАО «РЖД» исполнил мечту маленькой балерины из Барнаула. Девочка впервые самостоятельно написала письмо Дедушке Морозу и ее желание стало явью: поездом «Барнаул — Санкт-Петербург» вместе с мамой она очутилась в Северной столице и побывала в Мариинском театре на легендарной балетной постановке «Лебединое озеро».
За два дня до Нового года Дедушка Мороз успеет порадовать подарками детей и взрослых в столице. В Москве главного зимнего волшебника ждут воспитанники Свято-Софийского социального дома и ученики Новомосковского областного центра образования; а также семьи, которые написали искренние письма на адрес dedmoroz@ntv.ru. Для всех москвичей и гостей города 29 декабря в рамках новогоднего фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи» на Поклонной горе состоится большой праздник, начнется который в 19:00. А 30 декабря в «Центральном Детском Магазине» с 12:00 до 17:00 Дедушка встретится с авторами писем и подарит всем посетителям магазина путешествие в сказку — праздничный концерт, который вернет в детство взрослых и порадует малышей.
Проследовать по грандиозному маршруту Деда Мороза можно на сайте ntv.ru, в специальном разделе «Путешествие Деда Мороза с НТВ».
Генеральным партнером «Путешествия Деда Мороза с НТВ» в этом году стали Государственные лотереи, которые вместе с Дедом Морозом и командой НТВ исполняли мечты тех, кто больше всего в этом нуждается. Семьи, в гости к которым приезжал Дедушка, получили в подарок лотерейные билеты — шанс испытать удачу в новогоднем розыгрыше от «Русского лото» — «Новогодний миллиард», в прямом эфире 1 января на НТВ. Инфопартнерами проекта выступили «Дорожное радио» и газета «Аргументы и факты».
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