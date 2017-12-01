Дед Мороз и НТВ исполнили заветные мечты воспитанников казанского приюта

В Казани сегодня встречали Деда Мороза. Он вместе с командой телеканала НТВ ездит по стране — исполняет желания детей и дарит им подарки, непременно те, о которых мечтают и пишут в письмах. Их авторы воспринимают это как должное. А вот у взрослых, которые разучились верить в чудеса и в бескорыстную помощь незнакомых людей, появление сказочного персонажа вызывает сильные чувства.
Куда бы он ни приехал, везде были песни и танцы. Воспитанники казанского приюта дедушку из холодных краев встречали зажигательным флешмобом. Ребята там сами сказку делают былью. При центре своя киностудия, благодаря которой дети перевоспитываются буквально на глазах. А начиналось все с песни, которую написала повар приюта, а дети спели и сняли клип. Кроме тысяч лайков в Интернете, они завоевали первое место на республиканском конкурсе.
Дети говорили без умолку и, кажется, не могли наговориться. Умение постоять за себя для 8-летнего Виталика — лучший новогодний подарок. Ребенок с пороком сердца написал письмо Деду Морозу, где пожаловался: сверстники обижают. Поэтому у него была персональная тренировка от чемпиона России по боксу.
Ростислав Плечко, чемпион России по профессиональному боксу: «Знаю, что такое быть слабее других, сам лично. Потому что в детстве у меня тоже была инвалидность. И мне было противопоказано заниматься спортом. До пяти лет меня мама носила на руках, в прямом смысле».
Писем, в каждом из которых детская мечта, в адрес Деда Мороза и НТВ уже пришли десятки тысяч. Подарков набрался целый грузовик.
Подробности — в видеоматериале.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
Дети говорили без умолку и, кажется, не могли наговориться. Умение постоять за себя для 8-летнего Виталика — лучший новогодний подарок. Ребенок с пороком сердца написал письмо Деду Морозу, где пожаловался: сверстники обижают. Поэтому у него была персональная тренировка от чемпиона России по боксу.
Ростислав Плечко, чемпион России по профессиональному боксу: «Знаю, что такое быть слабее других, сам лично. Потому что в детстве у меня тоже была инвалидность. И мне было противопоказано заниматься спортом. До пяти лет меня мама носила на руках, в прямом смысле».
Писем, в каждом из которых детская мечта, в адрес Деда Мороза и НТВ уже пришли десятки тысяч. Подарков набрался целый грузовик.
Подробности — в видеоматериале.
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
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