Дед Мороз и финалисты конкурса «Ты супер!» устроили музыкальный праздник в Казани

Финалисты детского вокального конкурса НТВ «Ты супер!» и Всероссийский Дед Мороз встретились в столице Татарстана на фестивале «Добрая волна».
Предновогодняя пора — это то время, когда взрослые становятся во многом похожи на детей, ведь можно не скрывать, что втайне все верят в чудеса. То, как встретили главного российского Деда Мороза на фестивале в Казани и юные участники проекта «Ты супер!», и уже состоявшиеся звезды, яркое тому подтверждение. О том, как рождалась традиция, которая, возможно, займет особое место в сердцах россиян, репортаж корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Он словно спустился с небес. Фестиваль, как и театр, тоже начинается с вешалки. Но дойти до гардероба Деду Морозу было не суждено. Его встретили плотные ряды поклонников всех возрастов: дети, их родители, бабушки и дедушки. И знаменитые артисты, сохранившие веру в доброго новогоднего волшебника.
Самое интересное происходит в холле и за кулисами. Пока артисты репетируют и переживают перед выходом на сцену, у Деда Мороза своя программа: согреть всех теплом и вниманием. В первую очередь тех, кто, если и ограничен возможностями, но уж точно — с безграничным талантом. Таких, как Джамиль Хамитов, скрипач, который почти не видит, но стал победителем многих престижных конкурсов. Или удивительные певицы сестры Олеся и Настя Машейко, или растрогавшая весь зал Диляра Абдуллина.
Фестиваль под названием «Добрая Волна» собрал на одной сцене не только совсем юных, но и знаменитых взрослых артистов.
Алексей Земский, генеральный директор телекомпании НТВ: «Сегодня на этой сцене сошлись сразу два наших проекта: „Ты супер!“ и „Путешествие деда Мороза с НТВ“. Мы присутствуем при рождении новой большой традиции»
Свою песню лауреат проекта «Ты супер!» Женя Бойцов спел, как он умеет, по-бойцовски. А победитель этого конкурса Валерия Адлейба, которой проект помог не только стать гордостью Абхазии, но и воссоединиться с семьей, на сцене очень серьезна.
Валерия Адлейба, победительница конкурса «Ты супер!»: «Это песня для тех, кому надо обрести надежду»
К финалу растаял уже весь зал, ведь если дети с такой сложной судьбой не разучились верить в новогоднее чудо, то другим — сам Дед велел.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
Он словно спустился с небес. Фестиваль, как и театр, тоже начинается с вешалки. Но дойти до гардероба Деду Морозу было не суждено. Его встретили плотные ряды поклонников всех возрастов: дети, их родители, бабушки и дедушки. И знаменитые артисты, сохранившие веру в доброго новогоднего волшебника.
Самое интересное происходит в холле и за кулисами. Пока артисты репетируют и переживают перед выходом на сцену, у Деда Мороза своя программа: согреть всех теплом и вниманием. В первую очередь тех, кто, если и ограничен возможностями, но уж точно — с безграничным талантом. Таких, как Джамиль Хамитов, скрипач, который почти не видит, но стал победителем многих престижных конкурсов. Или удивительные певицы сестры Олеся и Настя Машейко, или растрогавшая весь зал Диляра Абдуллина.
Фестиваль под названием «Добрая Волна» собрал на одной сцене не только совсем юных, но и знаменитых взрослых артистов.
Алексей Земский, генеральный директор телекомпании НТВ: «Сегодня на этой сцене сошлись сразу два наших проекта: „Ты супер!“ и „Путешествие деда Мороза с НТВ“. Мы присутствуем при рождении новой большой традиции»
Свою песню лауреат проекта «Ты супер!» Женя Бойцов спел, как он умеет, по-бойцовски. А победитель этого конкурса Валерия Адлейба, которой проект помог не только стать гордостью Абхазии, но и воссоединиться с семьей, на сцене очень серьезна.
Валерия Адлейба, победительница конкурса «Ты супер!»: «Это песня для тех, кому надо обрести надежду»
К финалу растаял уже весь зал, ведь если дети с такой сложной судьбой не разучились верить в новогоднее чудо, то другим — сам Дед велел.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Напомним, акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» стартовала в ноябре этого года. Перед новогодними праздниками Дед Мороз вместе со звездами НТВ совершает путешествие по стране, в десятках городов навещают ребят из детских образовательных центров, больниц и социальных учреждений, дарят им подарки и исполняют мечты авторов писем, отправленных на специальный электронный ящик dedmoroz@ntv.ru.
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