В Москве на новогодних ярмарках и у переходов устанавливают бетонные блоки

Бетонные блоки, которые устанавливают возле станций метро в Москве, уберут после новогодних праздников, сообщили в мэрии.
Около 800 бетонных блоков установят в Москве к началу новогодних каникул для обеспечения безопасности граждан. Об этом RT сообщила руководитель пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
Елена Романова, глава пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы: «Планомерная работа по организации безопасности — оборудованию пространств заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в местах массового скопления людей, — проводится уже не первый год. Таких блоков будет установлено около 800. Их будут ставить не только у метро, но и на улицах — в местах массового скопления людей. В том числе там, где проводится фестиваль „Путешествие в Рождество“».
В соцсетях сообщают, что похожие на скамейки блоки, обшитые деревянными рейками, уже появились у станций «Славянский бульвар», «Авиамоторная», «Калужская», «Выхино», «Тушинская» и других.
Напомним, что 25 декабря днем пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Водитель машины рассказал, что хотел перепарковаться, снял автобус с ручного тормоза, и в этот момент машина начала неуправляемое движение. Затормозить водитель не смог якобы из-за пластиковой бутылки, которая закатилась под педаль тормоза. Судить, насколько странной была траектория движения автомобиля, можно по видеозаписям. Происшествие попало в объективы камер наблюдения. Видно, что автобус какое-то время стоит на остановке и внезапно начинает движение.
Следователи пока не могут допросить шофера. У мужчины произошло кровоизлияние в мозг. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
Елена Романова, глава пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы: «Планомерная работа по организации безопасности — оборудованию пространств заграждениями, препятствующими проникновению большегрузного транспорта в местах массового скопления людей, — проводится уже не первый год. Таких блоков будет установлено около 800. Их будут ставить не только у метро, но и на улицах — в местах массового скопления людей. В том числе там, где проводится фестиваль „Путешествие в Рождество“».
В соцсетях сообщают, что похожие на скамейки блоки, обшитые деревянными рейками, уже появились у станций «Славянский бульвар», «Авиамоторная», «Калужская», «Выхино», «Тушинская» и других.
Напомним, что 25 декабря днем пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Водитель машины рассказал, что хотел перепарковаться, снял автобус с ручного тормоза, и в этот момент машина начала неуправляемое движение. Затормозить водитель не смог якобы из-за пластиковой бутылки, которая закатилась под педаль тормоза. Судить, насколько странной была траектория движения автомобиля, можно по видеозаписям. Происшествие попало в объективы камер наблюдения. Видно, что автобус какое-то время стоит на остановке и внезапно начинает движение.
Следователи пока не могут допросить шофера. У мужчины произошло кровоизлияние в мозг. Медосвидетельствование показало, что в момент аварии он был трезв.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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