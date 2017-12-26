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    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован. ДТП, Москва, аварии на транспорте, автобусы, больницы, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован

    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован

    7 комментариев
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован

    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован

    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

      • Водителя рейсового автобуса, въехавшего в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» 25 декабря, не могут допросить из-за состояния здоровья.

      Как сообщили ТАСС в медицинских кругах, шофер находится в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении в больнице им. Боткина. По словам источника, во время аварии мужчина ударился головой, произошло кровоизлияние в мозг. В Следственном комитете подтвердили госпитализацию водителя.

      Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве: «В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц. Следователи приступят к проведению с ним следственных действий после соответствующего разрешения врачей».



      Напомним, в результате происшествия на западе города погибли 4 человека, 11 получили травмы. Девять пострадавших находятся в больницах. Состояние одной женщины врачи оценивают как крайне тяжелое.

      Установлено, что водитель — 58-летний Виктор Тихонов — в момент аварии был трезв. Он утверждает, что снял автобус с ручного тормоза и тот начал движение.

      Этой ночью столичные власти провели внеплановую проверку всех восьми тысяч городских автобусов Москвы, заявили в департаменте транспорта.



      У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

      Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

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