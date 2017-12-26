Московские автобусы проверили после смертельного ДТП у «Славянского бульвара»

Все автобусы «Мосгортранса» и частных перевозчиков в российской столице проверили после аварии с четырьмя погибшими у станции метро «Славянский бульвар».
Внеплановая проверка автопарков была начата по поручению мэра Сергея Собянина.
Департамент транспорта Москвы: «Проверка закончена до выхода автобусов на линию — к пяти часам утра. Дополнительную проверку прошли все восемь тысяч автобусов».
Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок: двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава, сообщает РИА Новости.
В понедельник пассажирский автобус выехал с проезжей части и протаранил пешеходов, которые спускались в подземный переход. В результате происшествия четыре человека погибли, 11 пострадали. Раненых доставили вертолетом в столичные клиники.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, водитель автобуса задержан. Известно, что в момент аварии он был трезв. По версии Ространснадзора, шофер не справился с управлением. Сам водитель заявил, что снял автобус с ручного тормоза, и машина начала неуправляемое движение. И все попытки ее остановить ни к чему не привели. А в «Группе ГАЗ», в которую входит Ликинский автобусный завод, выпустивший машину, заявили, что водитель, вероятно, не задействовал тормозные системы. Свои выводы они основывают на предварительном анализе деталей происшествия.
Департамент транспорта Москвы: «Проверка закончена до выхода автобусов на линию — к пяти часам утра. Дополнительную проверку прошли все восемь тысяч автобусов».
Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок: двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава, сообщает РИА Новости.
В понедельник пассажирский автобус выехал с проезжей части и протаранил пешеходов, которые спускались в подземный переход. В результате происшествия четыре человека погибли, 11 пострадали. Раненых доставили вертолетом в столичные клиники.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело, водитель автобуса задержан. Известно, что в момент аварии он был трезв. По версии Ространснадзора, шофер не справился с управлением. Сам водитель заявил, что снял автобус с ручного тормоза, и машина начала неуправляемое движение. И все попытки ее остановить ни к чему не привели. А в «Группе ГАЗ», в которую входит Ликинский автобусный завод, выпустивший машину, заявили, что водитель, вероятно, не задействовал тормозные системы. Свои выводы они основывают на предварительном анализе деталей происшествия.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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