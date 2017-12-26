Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

    комментировать
    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

    Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

    Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Процедура опознания тел погибших в катастрофе с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в Москве окончена.

    Мэрия Москвы: «Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного департамента здравоохранения: 8 (499) 251–83-00 и 8 (499) 251–45-03. Телефон горячей линии работает также на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775–17-17».

    В понедельник около трех часов дня пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Водитель машины заявил о неисправных тормозах. В настоящее время он находится в больнице. Следователи намерены допросить его, как только получат разрешение врачей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП.

    смотретьВодитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
    Водитель въехавшего в переход автобуса госпитализирован
    Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто был ранен, и родственникам тех, кого уже не вернуть, соразмерно той, которая будет выдана Москвой».

    Мэрия Москвы также планирует выплату компенсаций, но пока не объявила их размер, сообщает ТАСС.



    У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.

    Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.

    Новости по теме

    ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru