Опознаны все погибшие в ДТП с автобусом у «Славянского бульвара»

Процедура опознания тел погибших в катастрофе с автобусом у станции метро «Славянский бульвар» в Москве окончена.
Мэрия Москвы: «Все погибшие опознаны. Подробную информацию можно получить на горячей линии столичного департамента здравоохранения: 8 (499)
251–83-00 и 8 (499) 251–45-03. Телефон горячей линии работает также на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России — 8 (800) 775–17-17».
В понедельник около трех часов дня пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Водитель машины заявил о неисправных тормозах. В настоящее время он находится в больнице. Следователи намерены допросить его, как только получат разрешение врачей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто был ранен, и родственникам тех, кого уже не вернуть, соразмерно той, которая будет выдана Москвой».
Мэрия Москвы также планирует выплату компенсаций, но пока не объявила их размер, сообщает ТАСС.
В понедельник около трех часов дня пассажирский автобус влетел в многолюдный подземный переход. 11 пешеходов пострадали, четверо погибли. Водитель машины заявил о неисправных тормозах. В настоящее время он находится в больнице. Следователи намерены допросить его, как только получат разрешение врачей. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился выплатить денежные компенсации пострадавшим и семьям погибших в ДТП.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Я прошу предусмотреть денежную компенсацию тем, кто был ранен, и родственникам тех, кого уже не вернуть, соразмерно той, которая будет выдана Москвой».
Мэрия Москвы также планирует выплату компенсаций, но пока не объявила их размер, сообщает ТАСС.
У станции метро «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. Много погибших и пострадавших. Фотографии с места ЧП.Опубликовано НТВ 25 декабря 2017 г.
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