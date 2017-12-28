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    Путин назвал взрыв в петербургском магазине терактом. Санкт-Петербург, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин назвал взрыв в петербургском магазине терактом

    Путин назвал взрыв в петербургском магазине терактом

    7 комментариев
    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС
    Путин назвал взрыв в петербургском магазине терактом

    Путин назвал взрыв в петербургском магазине терактом

    Путин назвал взрыв в петербургском магазине терактом
    • Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

      • Президент Владимир Путин сказал, что 27 декабря в Санкт-Петербурге был совершен теракт.

      Владимир Путин назвал взрыв в продуктовом магазине в Санкт-Петербурге терактом и поручил главе ФСБ при задержании преступников действовать в рамках закона, но при угрозе жизни сотрудников правоохранительных органов в плен никого не брать, а ликвидировать на месте. Об этом президент заявил на церемонии награждения российских военнослужащих, отличившихся во время антитеррористической операции в Сирии.

      Владимир Путин, президент РФ: «Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными».

      Накануне вечером в магазине «Перекресток», который находится на Кондратьевском проспекте, раздался взрыв. Это произошло на первом этаже, возле камер хранения. По предварительным данным СКР, причиной ЧП стало устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность оценивается в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

      смотретьПосле взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
      После взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности
      По уточненным данным, при взрыве пострадали 13 человек, детей среди них нет. К настоящему времени в больницах остаются шесть раненых. МВД возбудило уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.

      смотретьПодозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
      Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео
      Сообщалось, что подозреваемый в этом преступлении попал в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как мужчина зашел в магазин под видом покупателя и оставил камере хранения рюкзак, проследовал в торговую галерею, сделал вид, что приценивается к товарам, затем вышел без рюкзака.

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