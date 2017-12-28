Подозреваемый в совершении взрыва в Петербурге попал на видео

Подозреваемый в совершении взрыва в супермаркете «Перекресток» в
Санкт-Петербурге попал в объектив камеры наблюдения. Мужчина зашел в магазин под видом покупателя и оставил в камере хранения рюкзак.
Оказавшись в торговом зале, подозреваемый пару минут изображал интерес к товарам, после чего вышел из супермаркета. При этом рюкзак из камеры хранения он забирать не стал, передает «Фонтанка». Мужчина пересек площадь Калинина и затерялся в толпе.
Напомним, взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
После случившегося компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», пообещала усилить контроль за подозрительными предметами в магазинах. Это коснется и вещей, которые оставляют в камерах хранения.
Напомним, взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.
После случившегося компания X5 Retail Group, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», пообещала усилить контроль за подозрительными предметами в магазинах. Это коснется и вещей, которые оставляют в камерах хранения.
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