После взрыва в Петербурге в крупных магазинах усилят меры безопасности

При взрыве в одном из супермаркетов Петербурга пострадали 13 человек, 8 из них остаются в больницах. Обновленные данные утром сообщили власти Северной столицы. Между тем появилось видео, запечатлевшее предполагаемого преступника. На записи видно, как он оставляет в камере хранения магазина взрывное устройство.
Магазин, где накануне прогремел взрыв, по понятным причинам сегодня закрыт. На стеклянных дверях, частично разбитых взрывной волной, установлены специальные щиты, которые позволят соблюсти определенные тайны следствия.
Происходящее за закрытыми дверями супермаркета объясняют кадры, опубликованные Национальным антитеррористическим комитетом. Сорванные листы железа — это фрагменты камер хранения, в одной из которых лежала бомба. На кадрах виден рухнувший навесной потолок, разбросанные элементы обшивки стен, фрагменты вентиляции, а среди стеллажей с продуктами — сорванная взрывной волной табличка «касса». Несущие конструкции здания выдержали, пожара не начался.
В трех городских больницах остаются 8 раненых. Сегодня власти Петербурга уточнили, что всего пострадали 13 человек. В основном люди были оглушены взрывом, у них обнаружены баротравмы и порезы, 5 человек находятся в состоянии средней тяжести.
На месте нашли детали самодельного взрывного устройства, его мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По всей видимости, следователи уже знают, как подложили бомбу. Сайт газеты «Фонтанка» опубликовал запись с камеры наблюдения. В объектив, вероятно, попал предполагаемый преступник, одетый в куртку с капюшоном и с небольшим рюкзаком на плече. Неизвестный на какое-то время пропадает из кадра, а когда появляется снова, рюкзака с ним уже нет.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, случившееся квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц. Все произошло в магазине популярной продуктовой сети. Как говорят очевидцы людей в супермаркете было немного, паники не возникло. После взрыва свет сразу отключили, посетители выбирались из здания в темноте.
Среди раненых оказалась и кассир магазина, ее рабочее место находилось напротив камер хранения. Руководство компании-ретейлера заявило о готовности наравне с городскими властями финансово помочь всем пострадавшим.
Информацию о произошедшем взрыве еще проверяют. Меры безопасности в крупных магазинах усилят. Там вообще-то есть рамки безопасности, но работают они на незаконный вынос продуктов, а не на обнаружение бомб.
Происходящее за закрытыми дверями супермаркета объясняют кадры, опубликованные Национальным антитеррористическим комитетом. Сорванные листы железа — это фрагменты камер хранения, в одной из которых лежала бомба. На кадрах виден рухнувший навесной потолок, разбросанные элементы обшивки стен, фрагменты вентиляции, а среди стеллажей с продуктами — сорванная взрывной волной табличка «касса». Несущие конструкции здания выдержали, пожара не начался.
В трех городских больницах остаются 8 раненых. Сегодня власти Петербурга уточнили, что всего пострадали 13 человек. В основном люди были оглушены взрывом, у них обнаружены баротравмы и порезы, 5 человек находятся в состоянии средней тяжести.
На месте нашли детали самодельного взрывного устройства, его мощность составляла 200 граммов в тротиловом эквиваленте. По всей видимости, следователи уже знают, как подложили бомбу. Сайт газеты «Фонтанка» опубликовал запись с камеры наблюдения. В объектив, вероятно, попал предполагаемый преступник, одетый в куртку с капюшоном и с небольшим рюкзаком на плече. Неизвестный на какое-то время пропадает из кадра, а когда появляется снова, рюкзака с ним уже нет.
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, случившееся квалифицируется как покушение на убийство двух и более лиц. Все произошло в магазине популярной продуктовой сети. Как говорят очевидцы людей в супермаркете было немного, паники не возникло. После взрыва свет сразу отключили, посетители выбирались из здания в темноте.
Среди раненых оказалась и кассир магазина, ее рабочее место находилось напротив камер хранения. Руководство компании-ретейлера заявило о готовности наравне с городскими властями финансово помочь всем пострадавшим.
Информацию о произошедшем взрыве еще проверяют. Меры безопасности в крупных магазинах усилят. Там вообще-то есть рамки безопасности, но работают они на незаконный вынос продуктов, а не на обнаружение бомб.
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