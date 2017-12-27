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    В супермаркетах усилят контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге

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    • Фото: РИА Новости
    В супермаркетах усилят контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге

    В супермаркетах усилят контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге

    В супермаркетах усилят контроль за камерами хранения после взрыва в Петербурге
  • Фото: РИА Новости

    • Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», решила усилить контроль за подозрительными предметами в магазинах после взрыва в Санкт-Петербурге. Это коснется и вещей, которые оставляют в камерах хранения.

    Пресс-служба X5 Retail Group: «В настоящий момент в торговых залах реализуется комплекс мер по усилению бдительности персонала и контроля за подозрительными посторонними предметами, в том числе оставляемыми посетителями в камерах хранения».

    Он также уточнил, что в непосредственной близости от места взрыва в «Перекрестке» находились три кассира и два сотрудника торгового зала, передает РИА Новости. Одна женщина-кассир доставлена в больницу, остальные от госпитализации отказались.

    Ранее председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Эльгиз Качаев сообщил, что в данный момент никаких антитеррористических средств в магазинах нет, но этот вопрос в ближайшее время будет обсуждаться с торговыми сетями.

    смотретьВ петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    В петербургском магазине произошел взрыв: 10 пострадавших
    Напомним, взрыв произошел в камере хранения супермаркета на Кондратьевском проспекте. По данным следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом». Но следствие рассматривает все версии взрыва.

    В результате ЧП пострадали 10 человек. Их доставили в три больницы — Мариинскую, Елизаветинскую и Александровскую.

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