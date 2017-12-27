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    Полиция расширила зону поисков стрелка с «Меньшевика» до всего города

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    • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина
    Полиция расширила зону поисков стрелка с «Меньшевика» до всего города

    Полиция расширила зону поисков стрелка с «Меньшевика» до всего города

    Полиция расширила зону поисков стрелка с «Меньшевика» до всего города
  • Фото: РИА Новости, Евгения Новоженина

    • Полицейские и бойцы Росгвардии не обнаружили Илью Аверьянова, открывшего сегодня утром стрельбу, в зданиях фабрики. Зона поисков подозреваемого расширена.

    В столичном главке МВД сообщили, что правоохранители проверили здания «Меньшевика», но не обнаружили стрелка на фабрике. После этого зона поисков Ильи Аверьянова была расширена, сообщает «Интерфакс».

    ГУ МВД по Москве: «Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики „Меньшевик“. В настоящее время зона поиска мужчины, причинившего утром огнестрельное ранение гражданину, расширена».

    Полиция расширила зону поисков до всего города. В Москве введен план «Сирена». По словам официального представителя ГУ МВД по столице, подозреваемый покинул фабрику до того, как полиция выставила оцепление, передает ТАСС. Он сбежал без оружия — оно было обнаружено и изъято правоохранителями.

    смотретьЭкс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу
    Экс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу
    Стрельбу из «Сайги» на фабрике сегодня утром открыл ее бывший владелец Илья Аверьянов. Он застрелил охранника. Сам подозреваемый объяснил свои действия тем, что у него якобы незаконно отобрали бизнес. По данным СМИ, он задолжал более 70 млн рублей, в счет долга здания «Меньшевика» перешли к новому владельцу.

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