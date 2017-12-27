Стрелок с «Меньшевика» задолжал более 70 млн рублей

Фирмы Ильи Аверьянова, который сегодня утром открыл огонь на кондитерской фабрике «Меньшевик», задолжали более 70 миллионов рублей компании ООО «Денэм Холл», принадлежащей некому Шамсутдину Раджабову.
По данным RT, стороны заключили мировое соглашение, согласно которому Аверьянов обязался выплатить в течение трех лет 70 млн рублей и 30% годовых сверх основной суммы. Исполнение этих обязательств обеспечивалось двумя зданиями фабрики «Меньшевика» на Иловайской улице.
Однако Аверьянов не смог в срок выплатить эту внушительную сумму. Поэтому здания в итоге были переданы новому владельцу.
18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве «Меньшевика». Заявление подал Шамсутдин Раджбаев. Его должность не уточняется.
Напомним, стрельба на территории фабрики «Меньшевик» произошла сегодня утром. Огонь открыл бывший владелец предприятия. Илья Аверьянов четыре раза выстрелил в охранника, который впоследствии скончался. Полиции и Росгвардии удалось попасть в здание фабрики, они разыскивают злоумышленника.
Однако Аверьянов не смог в срок выплатить эту внушительную сумму. Поэтому здания в итоге были переданы новому владельцу.
18 января Арбитражный суд Москвы должен рассмотреть заявление о банкротстве «Меньшевика». Заявление подал Шамсутдин Раджбаев. Его должность не уточняется.
Напомним, стрельба на территории фабрики «Меньшевик» произошла сегодня утром. Огонь открыл бывший владелец предприятия. Илья Аверьянов четыре раза выстрелил в охранника, который впоследствии скончался. Полиции и Росгвардии удалось попасть в здание фабрики, они разыскивают злоумышленника.
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