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    Родственники экс-владельца «Меньшевика» рассказали о его вспыльчивом характере

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    Родственники экс-владельца «Меньшевика» рассказали о его вспыльчивом характере

    Родственники <nobr>экс-владельца</nobr> «Меньшевика» рассказали о его вспыльчивом характере

    По словам родных Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу сегодня утром на предприятии, которое раньше возглавлял, у него есть разрешение на оружие.

    Аверьянов открыл огонь из «Сайги». Он убил одного из своих бывших сотрудников, выстрелив в него четыре раза. Его родственники в беседе с RT рассказали, что у Аверьянова было разрешение на оружие.

    Кроме того, родные подозреваемого признались, что он отличается вспыльчивым характером. По их словам, он мог устроить скандал из-за пустяка.

    По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении кондитерской фабрики «Меньшевик» было открыто почти 40 исполнительных производств о взыскании различных задолженностей на несколько миллионов рублей, передает «Интерфакс».

    смотретьЭкс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу
    Экс-владелец «Меньшевика» ранее привлекался к ответственности за стрельбу
    Ранее сообщалось, что полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики. Правоохранители разыскивают подозреваемого. Сам Аверьянов объяснил свои действия тем, что у него якобы незаконно отняли бизнес. Примечательно, что, по некоторым данным, в 2006 году он уже привлекался к ответственности за стрельбу.

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