«Шутил и хотел жить»: супруга Шаинского рассказала о последних днях композитора

Супруга Владимира Шаинского, скончавшегося в возрасте 92 лет, рассказала о последних днях его жизни.
По словам Светланы, Владимир Яковлевич до последнего пребывал в хорошем расположении духа, постоянно шутил и говорил, что очень хочет жить. 15 декабря ему стало плохо, его увезли в больницу. Шаинский ушел из жизни в два часа ночи 25 декабря в госпитале, не приходя в сознание.
Светлана Шаинская, жена композитора: «В тот последний вечер мы с дочерью ушли уже очень поздно, было совсем темно, а в 2:10 ночи он умер. Нам позвонили в пять утра из больницы, и мы тут же приехали».
Шаинская также рассказала в интервью ТАСС, что рак мочевого пузыря был диагностирован у композитора уже давно, и в 2008 году ему провели успешную операцию.
Светлана Шаинская: «Последняя операция, которая прошла недавно — была более техническая, не по удалению онкологии. Но, вы понимаете, ведь у него уже возраст — 92 года».
Ранее сообщалось, что композитор, возможно, будет похоронен в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений. По словам супруги, ей сложно самостоятельно организовать похороны в России. «Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена», — призналась Светлана. Дипломаты сообщили, что готовы оказать всю необходимую помощь родственникам Шаинского.
Владимир Яковлевич начинал с симфонической музыки. Однако особую популярность ему принесли произведения для детей: «Улыбка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-Чанга», «Антошка» и многие другие любит и знает наизусть не одно поколение слушателей. Примечательно, что сам маэстро не считал себя детским композитором. «Я не делаю в музыке различий между пионером и пенсионером»,- говорил он.
Светлана Шаинская, жена композитора: «В тот последний вечер мы с дочерью ушли уже очень поздно, было совсем темно, а в 2:10 ночи он умер. Нам позвонили в пять утра из больницы, и мы тут же приехали».
Шаинская также рассказала в интервью ТАСС, что рак мочевого пузыря был диагностирован у композитора уже давно, и в 2008 году ему провели успешную операцию.
Светлана Шаинская: «Последняя операция, которая прошла недавно — была более техническая, не по удалению онкологии. Но, вы понимаете, ведь у него уже возраст — 92 года».
Ранее сообщалось, что композитор, возможно, будет похоронен в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений. По словам супруги, ей сложно самостоятельно организовать похороны в России. «Одна я, к сожалению, не смогу это сделать, да и сейчас я эмоционально очень измучена», — призналась Светлана. Дипломаты сообщили, что готовы оказать всю необходимую помощь родственникам Шаинского.
Владимир Яковлевич начинал с симфонической музыки. Однако особую популярность ему принесли произведения для детей: «Улыбка», «В траве сидел кузнечик», «Чунга-Чанга», «Антошка» и многие другие любит и знает наизусть не одно поколение слушателей. Примечательно, что сам маэстро не считал себя детским композитором. «Я не делаю в музыке различий между пионером и пенсионером»,- говорил он.
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