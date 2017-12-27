«В музыке нет различий между пионером и пенсионером»: секрет творчества Владимира Шаинского

Сегодня не стало Владимира Шаинского. Многие артисты, выражая соболезнования, высказывали одну и ту же мысль — если бы не Шаинский, наше детство было бы другим .Практически любое произведение у него сразу становилось хитом — будь это песенка для мультфильма, мелодия для кино или эстрадный шлягер. Эту невероятную точность эмоционального попадания близкие автора объясняют тем, что Шаинский, прожив долгую и насыщенную жизнь, в душе так и остался ребенком.

При упоминании имени Владимира Шаинского на ум приходят десятки мелодий из детства: «Чунга-чанга», «Антошка», «Мама для мамонтенка», «Голубой вагон», Песенка крокодила Гены. Но сам маэстро детским композитором себя не считал.



Владимир Шаинский, композитор: «Я не делаю в музыке различий между пионером и пенсионером».



И это правда. В его копилке песни, которые можно назвать золотым фондом советской эстрады: «Родительский дом», «Обручальное кольцо», «Идет солдат по городу». Под его музыку пели Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Анна Герман. Кстати, знаменитая мелодия КВН — тоже его творение.







Друзья рассказывают: Шаинский всегда был молод душой. И это не пустые слова. Будучи в детстве неспортивным, в 50 лет он научился ездить на велосипеде, в 70 увлекся подводной охотой, а в 80 бегал по снегу босиком. Любовь к авантюрам в конце 1990-х годов привела его на съемочную площадку в качестве актера. Его роли генерала-ветерана из фильма «ДМБ» и бандита Лёсика из картины «Восемь с половиной долларов» тоже стали хитами.



Композитор никогда не скрывал — с юных лет был влюбчив. Правда, в ЗАГС не торопился. Первый раз Шаинский женился только в 45 лет, а его супруге было 20. Через год она родила ему сына. Вторая жена, с которой он не расставался до последних дней, была моложе аж на 41 год. У них двое детей.



В 2004 году семья переехала в США, где Владимир Яковлевич проходил лечение от рака желудка. И продолжал творить — теперь для бродвейских мюзиклов.

Маэстро до последнего мечтал писать симфонии. Как только позволяло здоровье, снова садился за рояль, и признавался: «У меня в душе еще много музыки, которая все время звучит».



