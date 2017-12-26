Композитор всех возрастов и поколений: интересные факты из жизни Владимира Шаинского

Сегодня из США пришли новости о смерти человека, чьи песни в СССР стали настоящим гимном детству. Те мальчишки и девчонки, которые первыми услышали его произведения, уже сами дедушки и бабушки. На
93-м году жизни умер Владимир Шаинский, оставивший сотни песен к мультфильмам и «взрослым» картинам.
Как отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, Шаинский писал музыку не только для детей, но и для взрослых. Но все равно все знают и любят его, прежде всего, как детского композитора. Это его даже обижало.
Владимир Шаинский: «Никакой я не детский композитор. Я не делаю в музыке различий между пионером и пенсионером».
Практически каждый гражданин в нашей страны — от пионера до пенсионера — с его песнями проходит через всю свою жизнь. Даже раньше, начиная уже с детского сада, где малыши водят хороводы и распевают радостно: «Вместе весело шагать по просторам, по просторам…». Еще к детским шедеврам Шаинского относятся такие песни, как «Антошка», «Когда мои друзья со мной», «По секрету всему свету». И, конечно, всеми любимые мелодии из мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.
Написать такие солнечные, сразу захватывающие навсегда песни мог только такой жизнерадостный, веселый, задорный, озорной человек как Шаинский, называвший себя из-за небольшого роста великим и давший имя Дворжак своей собачке-дворняжке. Логично, что именно ему было суждено написать своего рода гимн к передачам КВН.
Родом Шаинский из Киева, в конце жизни сильно сокрушался по поводу раскола двух славянских народов. В Отечественную войну служил в полковом духовом оркестре, выступавшем в воинских частях. А после войны три года был скрипачом в оркестре Леонида Утёсова, писал песни для его репертуара и известных певцов того времени. На склоне жизни композитор сетовал, что его давний соавтор, поэт Михаил Танич в 90-е стал писать блатные песни для группы «Лесоповал». С ним Шаинский создал незабываемый солдатский цикл: «Не плачь девчонка», «Идет солдат по городу», «Через две зимы, через две весны», а также «На дальней станции сойду, трава по пояс».
Ему было 59, когда он встретил 17-летнюю Светлану, и прожили они три последующих десятилетия просто душа в душу. Она стала для него настоящим ангелом-хранителем. Семья вместе с дочкой переехала в Штаты, и жила фактически на два дома: в Москве и Сан-Диего. За океаном Шаинский лечился от серьезного заболевания, рака желудка, но сумел приостановить развитие недуга. Он всю жизнь оставался в хорошей форме, занимался специальной гимнастикой, подводной охотой, увлекался моржеванием.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «С большой скорбью узнал о смерти Владимира Шаинского, человека редкого дарования, автора замечательных, всенародно любимых песен. Многие годы Владимир Яковлевич щедро дарил свой талант людям всех возрастов и поколений. Но в первую очередь его яркие и жизнеутверждающие мелодии были адресованы детям — самой преданной, искренней и благодарной публике».
Владимир Яковлевич Шаинский прожил долгую, счастливую жизнь в любви, почете и славе. Сам он объяснял секрет своего долголетия тем, что всегда старался быть в добром расположении духа, не злиться, никому не завидовать, радоваться каждому дню и постоянно улыбаться. Улыбаться — и тогда жить наладится.
Владимир Шаинский: «Никакой я не детский композитор. Я не делаю в музыке различий между пионером и пенсионером».
Практически каждый гражданин в нашей страны — от пионера до пенсионера — с его песнями проходит через всю свою жизнь. Даже раньше, начиная уже с детского сада, где малыши водят хороводы и распевают радостно: «Вместе весело шагать по просторам, по просторам…». Еще к детским шедеврам Шаинского относятся такие песни, как «Антошка», «Когда мои друзья со мной», «По секрету всему свету». И, конечно, всеми любимые мелодии из мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену.
Написать такие солнечные, сразу захватывающие навсегда песни мог только такой жизнерадостный, веселый, задорный, озорной человек как Шаинский, называвший себя из-за небольшого роста великим и давший имя Дворжак своей собачке-дворняжке. Логично, что именно ему было суждено написать своего рода гимн к передачам КВН.
Родом Шаинский из Киева, в конце жизни сильно сокрушался по поводу раскола двух славянских народов. В Отечественную войну служил в полковом духовом оркестре, выступавшем в воинских частях. А после войны три года был скрипачом в оркестре Леонида Утёсова, писал песни для его репертуара и известных певцов того времени. На склоне жизни композитор сетовал, что его давний соавтор, поэт Михаил Танич в 90-е стал писать блатные песни для группы «Лесоповал». С ним Шаинский создал незабываемый солдатский цикл: «Не плачь девчонка», «Идет солдат по городу», «Через две зимы, через две весны», а также «На дальней станции сойду, трава по пояс».
Ему было 59, когда он встретил 17-летнюю Светлану, и прожили они три последующих десятилетия просто душа в душу. Она стала для него настоящим ангелом-хранителем. Семья вместе с дочкой переехала в Штаты, и жила фактически на два дома: в Москве и Сан-Диего. За океаном Шаинский лечился от серьезного заболевания, рака желудка, но сумел приостановить развитие недуга. Он всю жизнь оставался в хорошей форме, занимался специальной гимнастикой, подводной охотой, увлекался моржеванием.
Владимир Мединский, министр культуры РФ: «С большой скорбью узнал о смерти Владимира Шаинского, человека редкого дарования, автора замечательных, всенародно любимых песен. Многие годы Владимир Яковлевич щедро дарил свой талант людям всех возрастов и поколений. Но в первую очередь его яркие и жизнеутверждающие мелодии были адресованы детям — самой преданной, искренней и благодарной публике».
Владимир Яковлевич Шаинский прожил долгую, счастливую жизнь в любви, почете и славе. Сам он объяснял секрет своего долголетия тем, что всегда старался быть в добром расположении духа, не злиться, никому не завидовать, радоваться каждому дню и постоянно улыбаться. Улыбаться — и тогда жить наладится.
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