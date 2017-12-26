Скончался Владимир Шаинский

Скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский.

Информацию о смерти Шаинского телеканалу НТВ подтвердила его жена.



Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. После войны в 1945 году Владимир Шаинский поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал в классе скрипки в музыкальной школе (1952–1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.



С 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США в Сан-Диего, где получил вид на жительство. Долгое время жил на две страны, в России и США.



Известен как автор множества знаменитых песен для детей, музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену. Всего Шаинский написал более 300 песен.