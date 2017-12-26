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    Генконсульство РФ в Сиэтле поможет родственникам Владимира Шаинского

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    Генконсульство РФ в Сиэтле поможет родственникам Владимира Шаинского

    Генконсульство РФ в Сиэтле поможет родственникам Владимира Шаинского

    Российские дипломаты готовы оказать всю необходимую помощь родственникам Владимира Шаинского в оформлении документов. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.

    Посольство РФ в Вашингтоне: «Как заверили нас коллеги в Генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора им будет оказано все возможное содействие в оформлении необходимых документов».

    C прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского…

    Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 26 декабря 2017 г.

    В посольстве отметили, что Владимир Шаинский внес огромный вклад в воспитание не одного поколения.

    Посольство РФ в Вашингтоне: «C прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего (штат Калифорния) выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского. На его жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение советских людей. Он навсегда запомнится нам своим оптимизмом и добротой, которые теперь останутся жить в его творчестве».

    смотретьКоллеги о Владимире Шаинском
    Коллеги о Владимире Шаинском
    Ранее вдова композитора Светлана Шаинская сообщила, что он будет похоронен в США, если от России не поступит других предложений. По ее словам, Владимир Шаинский не оставил завещания о месте захоронения.

    Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский скончался сегодня на 93-м году жизни.

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