Генконсульство РФ в Сиэтле поможет родственникам Владимира Шаинского

Российские дипломаты готовы оказать всю необходимую помощь родственникам Владимира Шаинского в оформлении документов. Об этом сообщило посольство России в Вашингтоне.
Посольство РФ в Вашингтоне: «Как заверили нас коллеги в Генконсульстве России в Сиэтле, в случае обращения родственников композитора им будет оказано все возможное содействие в оформлении необходимых документов».
В посольстве отметили, что Владимир Шаинский внес огромный вклад в воспитание не одного поколения.
Посольство РФ в Вашингтоне: «C прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего (штат Калифорния) выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского. На его жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение советских людей. Он навсегда запомнится нам своим оптимизмом и добротой, которые теперь останутся жить в его творчестве».
Ранее вдова композитора Светлана Шаинская сообщила, что он будет похоронен в США, если от России не поступит других предложений. По ее словам, Владимир Шаинский не оставил завещания о месте захоронения.
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский скончался сегодня на 93-м году жизни.
C прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского…Опубликовано Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США 26 декабря 2017 г.
В посольстве отметили, что Владимир Шаинский внес огромный вклад в воспитание не одного поколения.
Посольство РФ в Вашингтоне: «C прискорбием узнали о кончине в Сан-Диего (штат Калифорния) выдающего советского и российского композитора Владимира Яковлевича Шаинского. На его жизнеутверждающих песнях выросло не одно поколение советских людей. Он навсегда запомнится нам своим оптимизмом и добротой, которые теперь останутся жить в его творчестве».
Ранее вдова композитора Светлана Шаинская сообщила, что он будет похоронен в США, если от России не поступит других предложений. По ее словам, Владимир Шаинский не оставил завещания о месте захоронения.
Народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский скончался сегодня на 93-м году жизни.
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