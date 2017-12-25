Совфед попросил Францию разрешить Керимову вернуться в Россию

Москва обратилась к Франции с просьбой позволить сенатору Керимову вернуться на родину. Российская сторона готова дать гарантии, что он будет прилетать во Францию для взаимодействия с органами следствия.
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, Москва просит разрешения для Сулеймана Керимова вернуться в Россию, чтобы он мог исполнять свои обязанности сенатора. При этом он будет продолжать сотрудничать с французскими органами следствия, приезжая во Францию при необходимости. Москва готова гарантировать это.
Кроме того, Генпрокуратура России направила во Францию запрос о передаче дела, возбужденного против Керимова.
Валентина Матвиенко: «Генеральная прокуратура со своей стороны послала запрос в Министерство юстиции Франции с тем, чтобы те рассмотрели возможность передать материалы уголовного дела, которое имеется во Франции, в Россию, чтобы наши правоохранительные органы провели следствие по предъявляемым ему обвинениям как в отношении гражданина РФ».
Между тем в Совфеде по-прежнему считают, что действия французских властей в отношении Сулеймана Керимова были неприемлемыми. Матвиенко напомнила, что Керимов — не только известный бизнесмен, но и имеет высокий статус сенатора.
Напомним, Керимов был задержан на территории Франции по прилете 20 ноября. Его подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд согласился оставить российского предпринимателя на свободе при внесении залога в 5 миллионов евро. Кроме уплаты этой суммы, Керимову пришлось сдать свой паспорт. Помимо этого, ему запрещено покидать французский департамент Приморские Альпы. Позднее суд увеличил сумму залога для сенатора до 40 млн евро.
Кроме того, Генпрокуратура России направила во Францию запрос о передаче дела, возбужденного против Керимова.
Валентина Матвиенко: «Генеральная прокуратура со своей стороны послала запрос в Министерство юстиции Франции с тем, чтобы те рассмотрели возможность передать материалы уголовного дела, которое имеется во Франции, в Россию, чтобы наши правоохранительные органы провели следствие по предъявляемым ему обвинениям как в отношении гражданина РФ».
Между тем в Совфеде по-прежнему считают, что действия французских властей в отношении Сулеймана Керимова были неприемлемыми. Матвиенко напомнила, что Керимов — не только известный бизнесмен, но и имеет высокий статус сенатора.
Напомним, Керимов был задержан на территории Франции по прилете 20 ноября. Его подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Суд согласился оставить российского предпринимателя на свободе при внесении залога в 5 миллионов евро. Кроме уплаты этой суммы, Керимову пришлось сдать свой паспорт. Помимо этого, ему запрещено покидать французский департамент Приморские Альпы. Позднее суд увеличил сумму залога для сенатора до 40 млн евро.
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