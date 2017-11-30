СМИ: сенатора Керимова заподозрили в недоплате 400 млн евро во Франции

По делу российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции, предъявили обвинения
женщине-риэлтору.
Сыщики считают, что задержанная женщина активно сотрудничала с Керимовым и работала с недвижимостью в районе мыса Антиб, где находится множество дорогих вилл. В настоящее время риэлтор находится под стражей.
Также обвинения предъявлены управляющему вилл, которые, по данным следствия, принадлежат Керимову. Его отпустили под залог в 140 тыс. евро.
Как отмечает France 3, российского сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро налогов за счет занижения стоимости недвижимости. Кроме того, еще 40 млн евро были выплачены наличными за услуги по обустройству вилл.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Теперь сенатору грозит до пяти лет заключения, пока же его отпустили под залог 5 миллионов евро. Он должен оставаться во Франции до окончания следствия.
Между тем в Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. Кроме того, российский МИД направил официальную ноту властям Франции.
Также обвинения предъявлены управляющему вилл, которые, по данным следствия, принадлежат Керимову. Его отпустили под залог в 140 тыс. евро.
Как отмечает France 3, российского сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро налогов за счет занижения стоимости недвижимости. Кроме того, еще 40 млн евро были выплачены наличными за услуги по обустройству вилл.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Теперь сенатору грозит до пяти лет заключения, пока же его отпустили под залог 5 миллионов евро. Он должен оставаться во Франции до окончания следствия.
Между тем в Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. Кроме того, российский МИД направил официальную ноту властям Франции.
Комментарии