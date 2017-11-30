Ментовские войны — 11
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Ментовские войны — 11
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    СМИ: сенатора Керимова заподозрили в недоплате 400 млн евро во Франции

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    • Фото: РИА Новости, Максим Блинов
    СМИ: сенатора Керимова заподозрили в недоплате 400 млн евро во Франции

    СМИ: сенатора Керимова заподозрили в недоплате 400 млн евро во Франции

    СМИ: сенатора Керимова заподозрили в недоплате 400 млн евро во Франции
  • Фото: РИА Новости, Максим Блинов

    • По делу российского сенатора Сулеймана Керимова, задержанного во Франции, предъявили обвинения женщине-риэлтору.

    Сыщики считают, что задержанная женщина активно сотрудничала с Керимовым и работала с недвижимостью в районе мыса Антиб, где находится множество дорогих вилл. В настоящее время риэлтор находится под стражей.

    Также обвинения предъявлены управляющему вилл, которые, по данным следствия, принадлежат Керимову. Его отпустили под залог в 140 тыс. евро.

    Как отмечает France 3, российского сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро налогов за счет занижения стоимости недвижимости. Кроме того, еще 40 млн евро были выплачены наличными за услуги по обустройству вилл.

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    Напомним, Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов. Теперь сенатору грозит до пяти лет заключения, пока же его отпустили под залог 5 миллионов евро. Он должен оставаться во Франции до окончания следствия.

    Между тем в Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. Кроме того, российский МИД направил официальную ноту властям Франции.

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