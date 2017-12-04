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    СМИ: прокурор Ниццы считает Керимова причастным ко ввозу во Францию до 750 млн евро

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    СМИ: прокурор Ниццы считает Керимова причастным ко ввозу во Францию до 750 млн евро

    СМИ: прокурор Ниццы считает Керимова причастным ко ввозу во Францию до 750 млн евро

    Французские СМИ утверждают, что российский сенатор Сулейман Керимов мог ввезти во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

    Как пишет издание 20minutes со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра, российского сенатора Сулеймана Керимова подозревают в причастности к делу об отмывании денег. По словам Прэтра, речь идет о сумме до 750 млн евро.

    Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы: «Во Францию попало от 500 до 750 миллионов евро».

    При этом Прэтр уточнил, что речь идет не только о наличных, но и о переводе средств со счета на счет.

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    Напомним, российский сенатор Сулейман Керимов был задержан вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 400 млн евро за счет занижения стоимости недвижимости. Керимову грозит до пяти лет лишения свободы. Пока что он отпущен под залог в размере 5 миллионов евро, и при этом он должен оставаться во Франции до окончания следствия.

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    В Кремле заявили, что будут делать все необходимое для защиты Керимова. МИД РФ направил официальную ноту властям Франции. А Франция утверждает, что дипломатический иммунитет Керимова распространяется лишь на его действия в рамках официальных полномочий.

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