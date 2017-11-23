Песков: Москва делает все необходимое для защиты сенатора Керимова

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что российские дипломаты продолжат добиваться освобождения сенатора Сулеймана Керимова.
Москва делает все необходимое для защиты российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова, которого в понедельник задержали в Ницце. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств».
Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Российский МИД направил официальную ноту властям республики. На Смоленской площади и в Совете Федерации не раз подчеркивали, что у сенатора есть дипломатический паспорт, а значит, он обладает иммунитетом. Однако во французском внешнеполитическом ведомстве считают, что распространяется он лишь на действия Керимова в рамках официальных полномочий. Сейчас же бизнесмен приехал на Лазурный берег по обычному паспорту.
Сенатору грозит до пяти лет заключения, пока его отпустили под залог 5 миллионов евро. Он должен оставаться во Франции до окончания следствия.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Он защищает сам свои интересы, естественно. Были предприняты необходимые шаги по линии наших дипломатических ведомств».
Во Франции Керимова обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Российский МИД направил официальную ноту властям республики. На Смоленской площади и в Совете Федерации не раз подчеркивали, что у сенатора есть дипломатический паспорт, а значит, он обладает иммунитетом. Однако во французском внешнеполитическом ведомстве считают, что распространяется он лишь на действия Керимова в рамках официальных полномочий. Сейчас же бизнесмен приехал на Лазурный берег по обычному паспорту.
Сенатору грозит до пяти лет заключения, пока его отпустили под залог 5 миллионов евро. Он должен оставаться во Франции до окончания следствия.
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