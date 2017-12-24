«История обездоливания старика»: НТВ обнародовал завещание Джигарханяна

В самом начале скандала в семье Армена Джигарханяна его бывшая супруга заявила о пропаже завещания артиста. Однако все это время оно никуда не исчезало. Кто и зачем присвоил документ? Текст завещания оказался в распоряжении НТВ.
Когда и почему вспыхнул скандал в семье знаменитого артиста, многие уже не помнят. Все началось 15 октября, когда Виталина Цымбалюк-Романовская написала заявление в полицию о пропаже мужа.
17 октября Цымбалюк-Романовская с помощью своего юриста Элины Мазур сделала «домашний репортаж», в котором заявила, что из квартиры пропало несколько важных бумаг: документы на недвижимость и завещание артиста. На видео Цымбалюк-Романовская говорит, что завещание украли, и подозревает в краже близкого друга своего мужа Артура Согомоняна.
Но на днях бывшая «правая рука» Виталины Элина Мазур сама пришла на НТВ, чтобы сделать чистосердечное признание: все это время завещание было у нее. Мазур рассказала, что устала лгать и намерена разрушить образ «невинной овечки», который сама же создала для своей подопечной. Напомним, отречение Мазур от Виталины совпало с новостью о возбуждении уголовного дела против Цымбалюк-Романовской.
Элина Мазур: «Линию бракоразводную я построила. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации. Никак по-другому это не назовешь. Верьте или нет, но до меня в тот момент не дошло, что старый человек на обочине. Это превратилось в историю обездоливания старика. И вот на это я не подписывалась».
Заверенная копия завещания также оказалась в распоряжении НТВ: согласно ему, Джигарханян собирался оставить все Цымбалюк-Романовской: «Я, Джигарханян Армен Борисович, 1935 года рождения, в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое имущество Цымбалюк-Романовской Виталине Викторовне. Дата: 7 апреля 2015 года».
Получается, что Виталине этот развод был невыгоден. Тем более, что, по словам адвоката Джигарханяна, после всех скандалов Армен Борисович уже подписал новый документ, а прежнее завещание аннулировал.
Теперь, когда дело дошло до уголовных дел, адвокат Цымбалюк-Романовской намекает, что ее подопечная готова поделить имущество. Однако защита Джигарханяна утверждает, что это невозможно: артист намерен довести дело до конца и добиться наказания для своей бывшей супруги.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
17 октября Цымбалюк-Романовская с помощью своего юриста Элины Мазур сделала «домашний репортаж», в котором заявила, что из квартиры пропало несколько важных бумаг: документы на недвижимость и завещание артиста. На видео Цымбалюк-Романовская говорит, что завещание украли, и подозревает в краже близкого друга своего мужа Артура Согомоняна.
Но на днях бывшая «правая рука» Виталины Элина Мазур сама пришла на НТВ, чтобы сделать чистосердечное признание: все это время завещание было у нее. Мазур рассказала, что устала лгать и намерена разрушить образ «невинной овечки», который сама же создала для своей подопечной. Напомним, отречение Мазур от Виталины совпало с новостью о возбуждении уголовного дела против Цымбалюк-Романовской.
Элина Мазур: «Линию бракоразводную я построила. Она меня для этого наняла, я это и сделала. Я заработала ей денег. Вся ситуация была затеяна для того, чтобы оставить Виталине всю недвижимость. И я отдаю должное ее уму и своей жестокости в этой ситуации. Никак по-другому это не назовешь. Верьте или нет, но до меня в тот момент не дошло, что старый человек на обочине. Это превратилось в историю обездоливания старика. И вот на это я не подписывалась».
Заверенная копия завещания также оказалась в распоряжении НТВ: согласно ему, Джигарханян собирался оставить все Цымбалюк-Романовской: «Я, Джигарханян Армен Борисович, 1935 года рождения, в здравом уме и твердой памяти, завещаю все мое имущество Цымбалюк-Романовской Виталине Викторовне. Дата: 7 апреля 2015 года».
Получается, что Виталине этот развод был невыгоден. Тем более, что, по словам адвоката Джигарханяна, после всех скандалов Армен Борисович уже подписал новый документ, а прежнее завещание аннулировал.
Теперь, когда дело дошло до уголовных дел, адвокат Цымбалюк-Романовской намекает, что ее подопечная готова поделить имущество. Однако защита Джигарханяна утверждает, что это невозможно: артист намерен довести дело до конца и добиться наказания для своей бывшей супруги.
Подробности — в программе «Новые русские сенсации».
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