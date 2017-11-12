Джигарханян переписал наследство на своего старого друга

Представители жены Армена Джигарханяна уверены, что скандал в его семье начался с подачи его старого друга, который покушается на жилье артиста.
По словам представителей Виталины Цымбалюк-Романовской, конфликта в семье Джигарханяна не было, пока в жизнь звездной четы не вмешался человек по имени Артур Аршамович Согомонян. Согомонян — бизнесмен, и как говорят, давний друг Армена Джигарханяна. Он как коршун охраняет покой актера. Однако у помощниц Виталины на руках доказательства, что Согомонян не тот, за кого себя выдает.
Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской: «Смотрите, завещание переписано на Согомоняна, опекуном назначен Согомонян. То есть если сейчас Армен Борисович погибает, не дай Бог, то Согомонян начинает претендовать на всю недвижимость, доказывая, что она оплачена его доверителем».
По словам представителей Виталины, Согомонян выкупил у Джигарханяна половину квартиры, которую народный артист делил с бывшей женой Татьяной Власовой, и по закону может занять принадлежащую ему жилплощадь и даже поменять замки. Так часто поступают черные риелторы. При этом, отмечает Мазур, Джигарханян тяжело болен.
Элина Мазур: «И хочу еще завить, что при такой болезни — сахарный диабет — тяжелой форме течения, инсулинозависимый человек совершенно не соблюдает диету. Друзья и близкие Армена передают ему через доверенных лиц в театре еду. Подпольно».
Согомонян версию представителей Виталины считает полным бредом: он всего лишь помогает старому другу с покупкой новой квартиры. И Джигарханян верит, что друг помогает ему бескорыстно.
Сейчас Виталина в Грузии, где проходит курс лечения у известного психолога. Она собирается вернуться в Россию. Но на первом заседании суда по бракоразводному процессу за супругов отдуваются адвокаты. Виталина и Армен Джигарханян решили изложить требования друг к другу через своих представителей.
Но если защитники Виталины еще надеются, что Джигарханян остынет, и вернется к жене, то сам артист решительно настроен на развод, который состоится уже в конце этого месяца.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
Элина Мазур, представительница Виталины Цымбалюк-Романовской: «Смотрите, завещание переписано на Согомоняна, опекуном назначен Согомонян. То есть если сейчас Армен Борисович погибает, не дай Бог, то Согомонян начинает претендовать на всю недвижимость, доказывая, что она оплачена его доверителем».
По словам представителей Виталины, Согомонян выкупил у Джигарханяна половину квартиры, которую народный артист делил с бывшей женой Татьяной Власовой, и по закону может занять принадлежащую ему жилплощадь и даже поменять замки. Так часто поступают черные риелторы. При этом, отмечает Мазур, Джигарханян тяжело болен.
Элина Мазур: «И хочу еще завить, что при такой болезни — сахарный диабет — тяжелой форме течения, инсулинозависимый человек совершенно не соблюдает диету. Друзья и близкие Армена передают ему через доверенных лиц в театре еду. Подпольно».
Согомонян версию представителей Виталины считает полным бредом: он всего лишь помогает старому другу с покупкой новой квартиры. И Джигарханян верит, что друг помогает ему бескорыстно.
Сейчас Виталина в Грузии, где проходит курс лечения у известного психолога. Она собирается вернуться в Россию. Но на первом заседании суда по бракоразводному процессу за супругов отдуваются адвокаты. Виталина и Армен Джигарханян решили изложить требования друг к другу через своих представителей.
Но если защитники Виталины еще надеются, что Джигарханян остынет, и вернется к жене, то сам артист решительно настроен на развод, который состоится уже в конце этого месяца.
Подробности — в программе «Ты не поверишь!»
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