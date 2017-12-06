Time назвал «Человеком года» пострадавших от домогательств женщин

Журнал Time назвал «Человеком года» женщин движения Silence Breakers — «Нарушившие тишину».
The Time назвал женщин, первыми рассказавших о сексуальных домогательствах, «Человеком года».
Среди них — актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Именно они приняли активное участие в организации мирового флешмоба Silence Breakers после того, как были опубликованы результаты расследования о многочисленных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Ранее Time назвал обладателя звания «Человек года» по версии читателей. Им стал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателем становится человек, который оказал самое большое влияние на общество в прошедшем году. «Человека года» выбирают читатели и редакция журнала. В прошлом году победителем читательского голосования стал индийский премьер Нарендра Моди, однако звание «Человек года» получил президент США Дональд Трамп. В этом году Трамп был также номинирован на это звание. Кроме него среди финалистов оказались северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и основатель Amazon миллиардер Джефф Безос.
В этом году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. Так, первый крупный харассмент-скандал был связан с именем знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна: его обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. Следом в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри и других.
Спейси и Вайнштейн сейчас проходят лечение от секс-зависимости, причем оба лечатся в одной и той же клинике. Обоих лишили регалий и званий: Вайнштейна отстранили от обязанностей гендиректора компаний, он пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США; Спейси лишили «Эмми», закрыли знаменитый сериал с его участием «Карточный домик», кроме того режиссер Ридли Скотт заявил, что вырежет из фильма «Все деньги мира» все сцены с оскандалившимся актером.
Среди них — актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт, экс-инженер компании Uber Сьюзан Фаулер. Именно они приняли активное участие в организации мирового флешмоба Silence Breakers после того, как были опубликованы результаты расследования о многочисленных домогательствах со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Ранее Time назвал обладателя звания «Человек года» по версии читателей. Им стал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман.
Звание «Человек года» по версии Time присваивается с 1927 года. Его обладателем становится человек, который оказал самое большое влияние на общество в прошедшем году. «Человека года» выбирают читатели и редакция журнала. В прошлом году победителем читательского голосования стал индийский премьер Нарендра Моди, однако звание «Человек года» получил президент США Дональд Трамп. В этом году Трамп был также номинирован на это звание. Кроме него среди финалистов оказались северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и основатель Amazon миллиардер Джефф Безос.
В этом году в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики. Так, первый крупный харассмент-скандал был связан с именем знаменитого американского продюсера Харви Вайнштейна: его обвинили в домогательствах уже около 50 женщин. Следом в неподобающем поведении обвинили актеров Кевина Спейси, Эда Вествика, Чарли Шина, режиссера Джеймса Тобэка, продюсера Стивена Сигала, даже певицу Мэрайю Кэри и других.
Спейси и Вайнштейн сейчас проходят лечение от секс-зависимости, причем оба лечатся в одной и той же клинике. Обоих лишили регалий и званий: Вайнштейна отстранили от обязанностей гендиректора компаний, он пожизненно исключен из Академии телевизионных наук и искусств США; Спейси лишили «Эмми», закрыли знаменитый сериал с его участием «Карточный домик», кроме того режиссер Ридли Скотт заявил, что вырежет из фильма «Все деньги мира» все сцены с оскандалившимся актером.
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