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    СМИ: Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров Америки

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    СМИ: Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров Америки

    СМИ: Харви Вайнштейн отказался от членства в Гильдии режиссеров Америки

    Обвиняемый в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн решил выйти из состава Гильдии режиссеров Америки, не дожидаясь официального исключения из организации.

    По информации журнала Entertainment Weekly, решение вступает в силу немедленно.

    Ранее сообщалось, что Гильдия режиссеров Америки, которая представляет интересы постановщиков кинофильмов США, начала внутреннее расследование в связи с обвинениями в адрес Харви Вайнштейна. В организации заявили, что продюсера могут исключить из Гильдии, если сообщения о домогательствах подтвердятся.

    Уже более 50 женщин заявили, что подверглись сексуальных домогательствам со стороны Харви Вайнштейна. Сам продюсер отрицает все обвинения, но после скандала он был уволен из собственной компании, кроме того, его бросила жена.

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