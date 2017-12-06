Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов

Курс самой популярной криптовалюты побил очередной рекорд.
Курс биткоина в среду впервые в истории достиг 13 тысяч долларов. По данным биржи Coinmarketcap, 6 декабря в 14:04 по Москве один биткоин стоил 13 200 долларов. Напомним, отметку в 12 тысяч долларов биткоин преодолел вчера.
Таким образом, с начала декабря биткоин подорожал на 20%, и его капитализация, по данным той же биржи, превысила 200 миллиардов долларов.
На прошлой неделе стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров. Ими стали американские бизнесмены братья-близнецы Уинклвоссы.
Экологи и энергетики на этой неделе заявили, что на добычу криптовалюты уходит все больше электроэнергии. Расход электроэнергии на добычу биткоина уже превышает энергопотребление 159 стран мира, и, если добыча будет расти с той же скоростью, к 2020 году все электричество в мире будет уходить на майнинг.
Таким образом, с начала декабря биткоин подорожал на 20%, и его капитализация, по данным той же биржи, превысила 200 миллиардов долларов.
На прошлой неделе стали известны имена первых биткоиновых миллиардеров. Ими стали американские бизнесмены братья-близнецы Уинклвоссы.
Экологи и энергетики на этой неделе заявили, что на добычу криптовалюты уходит все больше электроэнергии. Расход электроэнергии на добычу биткоина уже превышает энергопотребление 159 стран мира, и, если добыча будет расти с той же скоростью, к 2020 году все электричество в мире будет уходить на майнинг.
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