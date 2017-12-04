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    Биткоин поставил под угрозу производство электричества во всем мире

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    • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
    Биткоин поставил под угрозу производство электричества во всем мире

    Биткоин поставил под угрозу производство электричества во всем мире

    Биткоин поставил под угрозу производство электричества во всем мире
  • Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

    • Аналитики подсчитали, что к 2020 году все электричество на Земле может тратиться на добычу криптовалюты.

    Расход электроэнергии на добычу биткоина превышает энергопотребление 159 стран мира, включая Ирландию и большинство стран Африки, и примерно равняется затратам Марокко. Об этом пишет британский портал Power Compare.

    Издание отмечает, что, по данным на 20 ноября, все пользователи, добывающие криптовалюту, тратили на это в год 0,13% всего электричества, которое вырабатывается в мире. Если бы все майнеры были жителями одной страны, эта страна заняла бы 61 место в мире по уровню энергопотребления.

    За последний месяц потребление электричества для добычи биткоинов возросло почти на 30%. Если рост популярности криптовалюты продолжится с той же скоростью, к февралю 2020 года абсолютно все электричество, вырабатываемое на Земле, будет тратиться на добычу криптовалюты.

    Курс биткоина стремительно растет весь год. В конце ноября самая популярная криптовалюта в мире побила очередной рекорд: ее стоимость на ряде мировых бирж составила 11 тысяч долларов и продолжает повышаться.

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