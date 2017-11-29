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    Курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

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    • Фото: coinmarketcap.com
    Курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

    Курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

    Курс биткоина превысил 11 тысяч долларов
  • Фото: coinmarketcap.com

    • Самая популярная в мире криптовалюта биткоин сегодня продолжила расти и достигла отметки в 11 тысяч долларов.

    Согласно данным биржи Coinmarketcap, на 15:30 за биткоин давали 11тысяч 115 долларов. Таким образом, биткоин в очередной раз обновил свой исторический максимум.

    Напомним, что накануне биткоин на этой же бирже стоил более 10 тысяч долларов, на других площадках его цена поднималась выше 9 тысяч долларов.

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    Ажиотаж вокруг биткоина связан с интересом к нему серьезных инвесторов, среди которых как небольшие венчурные компании, так и крупнейшие игроки с Уолл-стрит. Однако в России к биткоину по-прежнему подходят с осторожностью. Так, Центробанк не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования.

    Между тем эксперты прогнозируют дальнейший рост биткоина и полагают, что до конца 2018 года он может подняться до 15–20 тысяч долларов.

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