Курс биткоина превысил 11 тысяч долларов

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин сегодня продолжила расти и достигла отметки в 11 тысяч долларов.
Согласно данным биржи Coinmarketcap, на 15:30 за биткоин давали 11тысяч 115 долларов. Таким образом, биткоин в очередной раз обновил свой исторический максимум.
Напомним, что накануне биткоин на этой же бирже стоил более 10 тысяч долларов, на других площадках его цена поднималась выше 9 тысяч долларов.
Ажиотаж вокруг биткоина связан с интересом к нему серьезных инвесторов, среди которых как небольшие венчурные компании, так и крупнейшие игроки с Уолл-стрит. Однако в России к биткоину по-прежнему подходят с осторожностью. Так, Центробанк не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования.
Между тем эксперты прогнозируют дальнейший рост биткоина и полагают, что до конца 2018 года он может подняться до 15–20 тысяч долларов.
Напомним, что накануне биткоин на этой же бирже стоил более 10 тысяч долларов, на других площадках его цена поднималась выше 9 тысяч долларов.
Ажиотаж вокруг биткоина связан с интересом к нему серьезных инвесторов, среди которых как небольшие венчурные компании, так и крупнейшие игроки с Уолл-стрит. Однако в России к биткоину по-прежнему подходят с осторожностью. Так, Центробанк не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и предупреждал о высоких рисках их использования.
Между тем эксперты прогнозируют дальнейший рост биткоина и полагают, что до конца 2018 года он может подняться до 15–20 тысяч долларов.
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