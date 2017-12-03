Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
    •  

    СМИ: первыми биткоиновыми миллиардерами стали братья Уинклвоссы

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Lucas Jackson
    СМИ: первыми биткоиновыми миллиардерами стали братья Уинклвоссы

    СМИ: первыми биткоиновыми миллиардерами стали братья Уинклвоссы

    СМИ: первыми биткоиновыми миллиардерами стали братья Уинклвоссы
  • Фото: Reuters © 2017, Lucas Jackson

    • Британская газета The Telegraph назвала братьев-близнецов Кэмерона и Тейлора Уинклвоссов, которые в прошлом заявляли свои права на соцсеть Facebook, первыми миллиардерами, создавшими свое состояние благодаря инвестициям в эту криптовалюту.

    По данным издания, в 2013 году братья Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов. Тогда цена одного биткоина составляла 120 долларов, но за минувшие четыре года ее стоимость увеличилась почти в 100 раз.

    Кэмерон и Тейлор называли биткоин «улучшенной версией золота» и заявляли, что не намерены распродавать криптовалюту, поскольку надеются на долгосрочность данного вложения.

    The Telegraph пишет, что благодаря росту стоимости биткоина близнецы Уинклвоссы стали обладателями состояния более чем в миллиард долларов. По данным издания, они первые, кому удалось добиться этого с помощью вложений в данную криптовалюту.

    Напомним, братья Уинклвоссы долгое время судились с основателем Facebook Марком Цукербергом. По мнению американских бизнесменов, он украл их идею, пока работал над соцсетью Уинклвоссов под названием HarvardConnection. Но в результате Кэмерон и Тейлор согласились на мировую с Цукербергом. По некоторым данным, он выплатил близнецам порядка 65 миллионов долларов.

    В конце ноября биткоин достиг рекордной стоимости — более 11 тысяч долларов. Вслед за этим последовал обвал на две тысячи, но вскоре цена снова поднялась.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru