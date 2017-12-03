СМИ: первыми биткоиновыми миллиардерами стали братья Уинклвоссы

Британская газета The Telegraph назвала
братьев-близнецов Кэмерона и Тейлора Уинклвоссов, которые в прошлом заявляли свои права на соцсеть Facebook, первыми миллиардерами, создавшими свое состояние благодаря инвестициям в эту криптовалюту.
По данным издания, в 2013 году братья Уинклвоссы приобрели 1% всего мирового запаса биткоинов за 11 миллионов долларов. Тогда цена одного биткоина составляла 120 долларов, но за минувшие четыре года ее стоимость увеличилась почти в 100 раз.
Кэмерон и Тейлор называли биткоин «улучшенной версией золота» и заявляли, что не намерены распродавать криптовалюту, поскольку надеются на долгосрочность данного вложения.
The Telegraph пишет, что благодаря росту стоимости биткоина близнецы Уинклвоссы стали обладателями состояния более чем в миллиард долларов. По данным издания, они первые, кому удалось добиться этого с помощью вложений в данную криптовалюту.
Напомним, братья Уинклвоссы долгое время судились с основателем Facebook Марком Цукербергом. По мнению американских бизнесменов, он украл их идею, пока работал над соцсетью Уинклвоссов под названием HarvardConnection. Но в результате Кэмерон и Тейлор согласились на мировую с Цукербергом. По некоторым данным, он выплатил близнецам порядка 65 миллионов долларов.
В конце ноября биткоин достиг рекордной стоимости — более 11 тысяч долларов. Вслед за этим последовал обвал на две тысячи, но вскоре цена снова поднялась.
Кэмерон и Тейлор называли биткоин «улучшенной версией золота» и заявляли, что не намерены распродавать криптовалюту, поскольку надеются на долгосрочность данного вложения.
The Telegraph пишет, что благодаря росту стоимости биткоина близнецы Уинклвоссы стали обладателями состояния более чем в миллиард долларов. По данным издания, они первые, кому удалось добиться этого с помощью вложений в данную криптовалюту.
Напомним, братья Уинклвоссы долгое время судились с основателем Facebook Марком Цукербергом. По мнению американских бизнесменов, он украл их идею, пока работал над соцсетью Уинклвоссов под названием HarvardConnection. Но в результате Кэмерон и Тейлор согласились на мировую с Цукербергом. По некоторым данным, он выплатил близнецам порядка 65 миллионов долларов.
В конце ноября биткоин достиг рекордной стоимости — более 11 тысяч долларов. Вслед за этим последовал обвал на две тысячи, но вскоре цена снова поднялась.
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