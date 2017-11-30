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    Обновивший рекорд биткоин обвалился на 2 тыс. долларов

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    • Фото: coinmarketcap.com
    Обновивший рекорд биткоин обвалился на 2 тыс. долларов

    Обновивший рекорд биткоин обвалился на 2 тыс. долларов

    Обновивший рекорд биткоин обвалился на 2 тыс. долларов
  • Фото: coinmarketcap.com

    • Самая популярная в мире криптовалюта биткоин обвалилась после сбоя.

    Стоимость криптовалюты, которая накануне достигла исторического максимума, резко снизилась до 9,29 тыс. долларов.

    Как говорят специалисты, резкое падение курса связано со сбоем, который коснулся крупнейших площадок по торговле криптовалютами. В частности, сбой затронул площадки Coinbase, Gemini и Bitstamp.

    Впрочем, биткоин уже вернулся к росту. Сейчас криптовалюта торгуется в районе 10 тыс. долларов.

    Отметим, что накануне биткоин в очередной раз обновил свой исторический максимум, перевалив за отметку в 11 тыс. долларов. При этом только за два дня до этого он торговался в районе 9 тыс. Рыночная капитализация биткоина достигла 165,85 млрд долларов.

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