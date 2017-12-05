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    Курс биткоина впервые превысил 12 тысяч долларов

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    • Фото: coinmarketcap.com
    Курс биткоина впервые превысил 12 тысяч долларов

    Курс биткоина впервые превысил 12 тысяч долларов

    Курс биткоина впервые превысил 12 тысяч долларов
  • Фото: coinmarketcap.com

    • Курс биткоина в очередной раз побил исторический максимум, превысив 12 тысяч долларов.

    Согласно данным криптовалютной площадки Coinmarketcap, за последние сутки биткоин вырос на 4,7%. Днем самая популярная криптовалюта впервые в истории торгов достигла отметки в 12 тысяч 32 долларов.

    К вечеру курс криптовалюты начал снижаться. На 18:46 по московскому времени биткоин стоил уже 11 тысяч 961 доллар.

    Напомним, что 29 ноября биткоин достиг рекордной отметки в 11 тысяч 115 долларов. После этого биткоина обвалился на 2 тысячи долларов и 30 ноября стоил уже 9 тысяч 29 долларов. По словам специалистов, резкое падение курса произошло из-за сбоя, который коснулся крупнейших площадок по торговле криптовалютами.


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