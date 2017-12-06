Плющенко: Олимпиаду ни в коем случае нельзя бойкотировать

Евгений Плющенко заявил, что атлеты, которые решат поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, все равно будут представлять Россию.
Фигурист подчеркнул, что Игры в южнокорейском Пхёнчхане ни в коем случае нельзя бойкотировать, отметив, что для многих российских спортсменов эта Олимпиада будет последней в карьере.
В связи с этим Плющенко заявил, что рад решению Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешил «чистым» российским спортсменам участвовать в Играх в нейтральном статусе.
Евгений Плющенко: «Я очень рад этому решению, потому что у меня были мысли, что наших спортсменов вообще не допустят, и к этому все шло. Даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. Если бы я себя поставил на их место, то я бы выступал».
При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что призывающие полностью отказаться от участия в Олимпиаде просто «далеки от спорта».
Евгений Плющенко: «Мы, спортсмены, все равно представляем Россию, в душе россияне, поэтому не ехать, как мне кажется, будет неправильно. Люди, которые так говорят, далеки от спорта».
При этом Плющенко назвал «ударом ниже пояса» решение отстранить от Олимпиады «„чистых“ спортсменов», приведя в пример случай биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Напомним, накануне исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и отстранил сборную РФ от участия в Играх в Пхёнчхане. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили поехать на Игры под олимпийским флагом. Решение о том, участвовать в Олимпиаде или нет, будут принимать сами спортсмены на собрании 12 декабря.
Отметим, что ранее с призывом поддержать российских олимпийцев выступили многие известные спортсмены. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал решение исполкома МОК «трагическим для нашего спорта», при этом призвав болельщиков не раскалываться на два лагеря и не переставать поддерживать спортсменов, если они решат выступать в Пхёнчхане в нейтральном статусе.
В связи с этим Плющенко заявил, что рад решению Международного олимпийского комитета (МОК), который разрешил «чистым» российским спортсменам участвовать в Играх в нейтральном статусе.
Евгений Плющенко: «Я очень рад этому решению, потому что у меня были мысли, что наших спортсменов вообще не допустят, и к этому все шло. Даже под нейтральным флагом нашим олимпийцам надо выступать, ни в коем случае нельзя бойкотировать. Если бы я себя поставил на их место, то я бы выступал».
При этом двукратный олимпийский чемпион отметил, что призывающие полностью отказаться от участия в Олимпиаде просто «далеки от спорта».
Евгений Плющенко: «Мы, спортсмены, все равно представляем Россию, в душе россияне, поэтому не ехать, как мне кажется, будет неправильно. Люди, которые так говорят, далеки от спорта».
При этом Плющенко назвал «ударом ниже пояса» решение отстранить от Олимпиады «„чистых“ спортсменов», приведя в пример случай биатлонистки Ольги Зайцевой, передает ТАСС.
Напомним, накануне исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и отстранил сборную РФ от участия в Играх в Пхёнчхане. При этом «чистым» российским спортсменам разрешили поехать на Игры под олимпийским флагом. Решение о том, участвовать в Олимпиаде или нет, будут принимать сами спортсмены на собрании 12 декабря.
Отметим, что ранее с призывом поддержать российских олимпийцев выступили многие известные спортсмены. Так, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков назвал решение исполкома МОК «трагическим для нашего спорта», при этом призвав болельщиков не раскалываться на два лагеря и не переставать поддерживать спортсменов, если они решат выступать в Пхёнчхане в нейтральном статусе.
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